بلدية صور تنفذ عددا من الحملات التفتيشية والمشاريع التنموية خلال شهر يناير الماضي

مستهدفة 480 منشأة غذائية لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نفذت بلدية صور سلسة من الحملات التفتيشية خلال شهر يناير الماضي مستهدفة 480 منشأة غذائية لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المنظمة للأنشطة الغذائية، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على حماية المجتمع من الأمراض الناجمة من تناول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتأكد من صحة وجودة الاغذية المقدمة للمستهلكين.

ونتج عن هذه الحملات تحرير 25 مخالفة صحية وتوجيه إنذار لإحدى المنشآت الغذائية المخالفة، كما تمكنت الفرق التفتيشية من رصد عدد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المنشآت الغذائية، حيث بلغ عدد المواد التالفة 43 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

وقد رافقت الحملات التفتيشية حملات توعوية لأصحاب المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية ومحال بيع اللحوم والدواجن بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للعاملين في المجالات ذات العلاقة بصحة وسلامة الأغذية وطرق حفظها والحفاظ عليها من مسببات الأوبئة الناتجة من تناول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت البلدية على حرصها في متابعة المنشئات الغذائية بشكل منهجي للتأكد من أنها تعمل وفقاً للاشتراطات الصحية بما يتوافق مع النظم والقوانين المحلية المنظمة لها النشاط ووفقا لأرقى الممارسات العامية، وذلك لتحقيق أفضل معايير السلامة والصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في هذه المرافق الخدمية.

وتهيب بلدية صور بجميع العاملين في هذه المرافق الخدمية بأهمية التقيد بالقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة هذه الأنشطة والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وسلامتهم الشخصية من خلال إتباع الممارسات الصحية المطلوبة.

من جانب آخر وانطلاقاً من رؤية وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تقديم أرقى الخدمات البلدية والمائية وسعياً الى تحقيق الشراكة المجتمعية الرائدة بين أهالي الولاية ونياباتها والقرى التابعة لها كثفت بلدية صور جهودها في الجانب الفني، سعيا منها للحفاظ على جمالية الطابع المعماري للولاية، ومؤكدة على ضرورة التزام مؤسسات البناء والتشييد باللوائح والانظمة المنظمة للمنشئات ذات الطابع الفني.

وقد بدأت الحملة التفتيشية المنفذة من قبل المختصين بقسم الشئون الفنية ببلدية صور منذ العاشر من يناير 2020م بهدف متابعة مدى التزام العاملين بالمباني قيد الانشاء بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المنظمة للأنشطة الفنية وذلك حرصاً منها على تنظيم سير العمل بالمجال الفني وحفاظاً على جودة البناء والتشييد والتأكد من مطابقة مراحل البناء للخرائط المعتمدة من قبل البلدية وكثفت بلدية صور جهودها في الآونة الأخيرة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية بالمباني قيد الانشاء التي تعمل ضمن النطاق الجغرافي للولاية، حيث نفذت الفرق الرقابية سلسة من الجولات التفتيشية تمكنت من خلالها من رصد عدد من المخالفات والتجاوزات للوائح والقوانين المنظمـة لممارسة الانشطــة الفنية وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات فورية وتوجيه 20 إنذاراً وذلك لعدم التزامها بتطبيق لائحة تنظيم المباني.

وحرصاً على سلامة قائدي المركبات وتسهيلاً للحركة المرورية قامت بلدية صور بصيانة عدد 50 صندوق أعمدة إنارة، حيث تم استبدال بعض الأجزاء المتضررة واستبدالها بأخرى جديدة كما تم صيانه عدد 200 عمود إنارة بمختلف انحاء الولاية، حيث شهدت الولاية مؤخرا تساقط كميات كبيرة من الامطار الامر الذي ادى الى تضرر بعض أجزاء صناديق أعمدة الانارة.

ورافقت الحملة الرقابية حملة توعوية مكثفة للعاملين بالمباني قيد الانشاء لتقديم النصح والارشاد حول الالتزام بتطبيـق لائحة الاشتراطات الصحية المنظمة لكل نشـاط، كما تم تزويدهـم بالمنشـورات التـوعوية الموضحـة لبنود لائحة تنظيم المباني وذلك حرصاً مـن البلدية على تعزيز مستـوى الوعي للعاملين وتوسيع مداركهم حول القوانين المنظمة لمجال عملهم بهدف الحد مـن تكرار الوقوع في مثل هذه التجاوزات.

وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص بلدية صور على تنظيم سير العمل بالقطاع الفني من أجل الحفاظ على جمالية المنظر العام للولاية فيما يتعلق بالمباني والإنشاءات وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير الحديثة، كما تؤكد البلدية على ضرورة الالتزام بتطبيق الانظمة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالقطاعين البلدي والمائي سعياً منها لتحقيق رؤية وزارة البلدات الإقليمية وموارد المياه في تقديم اجود الخدمات البلدية والمائية وتحقيق الشراكة المجتمعية الرائدة بينها وبين مختلف الفئات بالمجتمع.