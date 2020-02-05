اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا في جامعة السلطان قابوس

اختتمت في جامعة السلطان قابوس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا بعنوان:(القضايا الأخلاقية والتشريعية المستجدة في الطب الحيوي والبحث العلمي) وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة.

نظمت المؤتمر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بالتعاون بين الجامعة ومنظمة اليونسكو وذلك لمدة 3 أيام بهدف استعراض وجهات النظر المختلفة في القضايا الأخلاقية المتعلقة بالأبحاث البيولوجية والطبية والتعرف على المستجدات العلمية في مجال الأخلاقيات واشتمل المؤتمر على ستة محاور.

وقد قامت بقراءة التوصيات المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عميدة كلية الطب والعلوم الصحية عضو مجلس الدولة.

وتضمنت التوصيات العمل على تطوير آلية واضحة لمناقشة المستجدات الحيوية والطبية أخلاقياً وتشريعياً تكون مرتكزة على المبادئ والقيم الاسلامية مع الاستفادة من التشريعات واللوائح الإقليمية والدولية، كما أوصى المؤتمر بالسعي إلى سن التشريعات والأدلة الارشادية المنظمة للقضايا الأخلاقية المتعلقة بالمستجدات الحيوية والطبية، وأهم ما ركز عليها المؤتمر ويدعو إلى إيلائها عناية خاصة وتمثلت في حماية المعلومات خصوصا البيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المساعدة في الانجاب بالإضافة إلى التدخلات الطبية المتعلقة بالتغييرات في الأعضاء، والموت الدماغي، والتبرع بالأعضاء مع علاج الامراض الوراثية والنادرة، كذلك أوصى المؤتمر بدعم البحوث المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية وجعلها من ضمن الأولويات للجهات المعنية وضرورة تنظيم لجان الأخلاقيات الحيوية وتفعيل أدوارها وتأطير عملها وتسهيل التعاون بينها.

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