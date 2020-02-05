الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الدولي لمعدات الدفاع بالهند ويلتقي برئيس الوزراء الهندي

التقى بوزيري الدفاع الهندي والكوري

شارك معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع صباح أمس في معرض الدفاع الدولي لمعدات الدفاع (O 2020XPEDEF) والذي يقام في مدينة لكناو بمقاطعة اتر براديش بالجمهورية الهندية الصديقة.

وقد جاءت مشاركة معالي السيد في المعرض بناء على دعوة رسمية تلقاها معاليه من معالي راجناث سينج وزير الدفاع بجهورية الهند الصديقة.

وقد قام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق له بجولة في أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة في المعرض الذي أفتتح تحت رعاية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة وبحضور معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي وعدد من أصحاب المعالي وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.

كما اطلع معالي السيد الوزيرالمسؤول عن شؤون الدفاع على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها شركات صناعة المعدات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات الافتتاح، التقى معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بفخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، حيث نقل معاليه تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة بدوام الصحة والهناء وللشعب الهندي مزيداً من التطور والنماء.

من جانبه حمّل فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع نقل تحياته وتمنياته الى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني مزيداً من التقدم والازدهار.

كما عبر فخامة ناريندرا مودي عن صادق تعازيه لمعاليه وللشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

حضر الافتتاح بمعية معاليه سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني في نيودلهي وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه.

هذا وكان معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع قد وصل أمس الأول إلى جمهورية الهند الصديقة، حيث كان في استقبال معاليه سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الهندية.

كما التقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في مقر انعقاد المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) بمدينة لكناو مع معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الهند الصديقة لحضور افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) والذي يقام في مدينة لكناو بمقاطعة اتر براديش بجمهورية الهندية الصديقة.

في بداية اللقاء قدم معالي راجناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند الصديقة إلى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، صادق تعازيه له وللشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ سائلاً الله أن يتغمد فقيد الخليج 365 بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يوفق حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لإكمال مسيرة البناء والتنمية في السلطنة.

من جانبه شكر معالي الوزير معالي راجناث سينج وزير الدفاع الهندي على هذه المشاعر الطيبة، متمنياً لجمهورية الهند الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة، وقد أشاد معاليه بتطور التعاون العسكري القائم بين البلدين، مؤكداً على رغبة الهند في تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه ومن الجانب الهندي عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بوزارة الدفاع الهندية.

كما التقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في مقر انعقاد المعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) بمدينة لكناو بمعالي جونج كيونج دو وزير الدفاع الكوري، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية الهند الصديقة لحضور افتتاح النسخة العاشرة للمعرض الدولي لمعدات الدفاع (DEFEXPO 2020) والذي يقام في مدينة لكناو التابعة لمقاطعة اتر براديش بالجمهورية الهندية الصديقة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون العسكري القائم بين وزارتي الدفاع وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين، وقد أشاد معالي وزير الدفاع الكوري بتطور التعاون العسكري القائم بين البلدين، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند الصديقة والعميد الركن بدر بن سعيد بن راشد الفارسي الملحق العسكري العماني وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه ومن الجانب الكوري الوفد المرافق لوزير الدفاع الكوري.