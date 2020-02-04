مسقط ـ العمانية: نظمت الجمعية العمانية للسرطان أمس بفندق قصر البستان فعالية اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام.

تناولت الفعالية المشاريع المستدامة للجمعية منها وحدة التصوير بالأشعة المتنقلة والأطفال المصابين بالسرطان وخدمات الرعاية للمرضى والبرامج التوعوية للمجتمع في جميع أنحاء السلطنة.

وقد ألقى الدكتور وحيد بن علي الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان كلمة تناول فيها التعريف بالجمعية وبالمؤتمر العالمي للسرطان حيث قال: إن هذه الفعالية تأتي متزامنة مع اليوم العالمي للسرطان، مشيراً الى اهمية دور المجتمع في الوقوف مع مرضى السرطان وخاصة الاطفال وكذلك تبني مفهوم الوقاية من السرطان والسيطرة عليه بجميع أنواعه من خلال العمل والإيمان بأهمية الفحص الدوري المتكرر تحت شعار:(معاً نحن أقوياء).

وقد ألقى نجيم بن حسن البلوشي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان كلمة تطرق خلالها الى أهمية الفعالية والجانب التثقيفي والتوعوي بمرض السرطان.

كما تضمنت الفعالية تقديم محاضرة توعوية عن السرطان بمختلف انواعه وأعراضه والوقاية منه ودور المجتمع حيال مرضى السرطان ودور الأسرة تجاه مريض السرطان.

كما تضمنت فعالية اليوم العالمي للسرطان عيادة شاملة للفحص عن السرطان بالاضافة الى توزيع عدد من المنشورات التوعوية الهادفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العمانية للسرطان تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.