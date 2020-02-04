الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يتوجه إلى الهند

غادر البلاد ظهر أمس معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق له متوجهاً إلى جمهورية الهند تلبية لدعوة رسمية من معالي راجناث سنج وزير الدفاع بجمهورية الهند الصديقة لحضور معرض الدفاع الدولي الحادي عشر لأنظمة الدفاع والأمن الداخلي (DEFEXPO-INDIA2020).

وقد كان في وداع معاليه لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

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