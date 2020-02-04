بلدية صور تنظم عددا من البرامج التوعوية حول الظواهر السلبية بالمجتمع

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت بلدية صور جملة من الفعاليات والأنشطة التوعوية الهادفة خلال شهر يناير الماضي لتعزيز الوعي حول الظواهر السلبية بالمجتمع وتسليط الضوء عليها لمعالجتها وتصحيحها والحد منها. حيث تأتي هذه الفعاليات انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز الجانب التوعوي وتحقيقا لرؤية وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تقديم اجود الخدمات البلدية والمائية كما تهدف البرامج إلى إبراز ما تقدمة البلدية من جهود في خدمة المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية التي تم رصدها بهدف معالجتها وتصحيحها من خلال تقديم النصح والإرشاد لعدد من الجهات المستهدفة إلى جانب نشر ثقافة الحفاظ على النظافة العامة وحفظ الممتلكات العامة ورمي المخلفات في الأماكن المخصص لها.

وقد بدأت البلدية منذ مطلع شهر يناير أعمالها التوعوية مستهدفة القاطنين بالولاية من أبناء الجاليات، حيث تم عقد اللقاءات التنسيقية بين المختصين بالبلدية وإدارة المدرسة الهندية بصور للتعرف على مستوى وعي الطلبة ومدى إدراكهم بالمسئولية المجتمعية فيما يختص بالجانبين البلدي والمائي وبناء على هذه اللقاءات خصصت بلدية صور خطة توعوية مكثفة لتعزيز الوعي لدى الطلبة بهدف تعزيز مستوى الوعي الطلابي عبر إشراكهم بالبرامج التوعوية بميدان العمل للتعرف على الجهود المبذولة من قبل البلدية في الجانبين البلدي والمائي، واشتملت الخطة على برامج توعوية هادفة كالمحاضرات والزيارات والمعسكرات التوعوية.

وحول تعزيز الوعي بالقطاع الوقائي نفذت بلدية صور بالتعاون مع الفرق التطوعية والاهالي معسكراً لتنظيف وادي شاب بنيابة طيوي، حيث تم إزالة المخلفات والحشائش الضارة من على ضفاف الوادي، كما قام مركز بلدية صور بنيابة طيوي بإزالة الصخور المتساقطة جراء هطول الامطار وتهيئة الموقع للسياح باعتباره مقصداً سياحياً متميزاً.

وتعزيزاً للشراكة المجتمعية قامت بلدية صور بالتعاون مع إدارة مدرسة صور الخاصة بتنفيذ برنامج توعوي للتعريف بالمنجزات الحضارية والجهود المبذولة من قبل المختصين ببلدية صور في المجالين البلدي والمائي، كما نفذت مسابقة توعوية لقياس المستوى المعرفي لدى طلاب المدرسة حول اختصاصات البلدية وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وشهدت المسابقة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور والمشاركين.

وسعياً منها الى تعزيز الشراكة المجتمعية قامت بلدية صور بتنفيذ زيارات توعوية للمراكز التجارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للولاية وذلك بمشاركة 30 طالباً من الجالية الهندية لتقديم النصح والارشاد لهذه الفئة من المجتمع لتعريفهم بطرق التسوق الأمن وإيضاح الجهود المقدمة من قبل البلدية في مراقبة الوضع الغذائي بالولاية.

وشددت بلدية صور على حرصها الدائم على ترسيخ القيم ومبادئ المسئولية المجتمعية واشراك شرائح مختلفة من المجتمع في العمل البلدي والمائي بالإضافة الى نشر الوعي المجتمعي بقيمة المنجزات البلدية والمائية وإيجاد جيلٍ واعٍ يدرك أهمية صون هذه المنجزات والحفاظ عليها.