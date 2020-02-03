وزيرة التربية والتعليم تستقبل رئيس المجلس العالمي للعلوم

استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمكتبها صباح أمس البروفيسور السير بيتر جلوكمان رئيس المجلس العالمي للعلوم (ISC) والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي الأمين العام لمجلس البحث العلمي.

تناول اللقاء مناقشة استضافة السلطنة للمنتدى العالمي للعلوم المقرر إقامته في مسقط في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر القادم، حيث تم التطرق إلى المواضيع التي يستهدفها المنتدى في هذه الدورة بمشاركة دولية واسعة من الجهات المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا، حيث استعرض رئيس مجلس العلوم العالمي أهم المحاور التي سيتناولها المنتدى ومن بينها العلوم والاستدامة، وأهمية التطور العلمي في تطوير المجتمعات، وأهمية تعزيز العلوم للنشء عبر المناهج الدراسية والبرامج الإثرائية الأخرى.

من جانبها أعربت معالي الدكتورة الوزيرة عن ترحيبها بالتعاون بين الجهات المنظمة للمنتدى ووزارة التربية والتعليم، واستعرضت معاليها الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم تعزيز العلوم والابتكار لدى طلبة المدارس خاصة والمجتمع بشكل عام والتي تمثلت في تنظيم الوزارة لمهرجان عُمان للعلوم الذي استقطب مشاركات محلية وعالمية رائدة قدمت العلوم بطابع غير نمطي لتسليط الضوء على القضايا العلمية العالمية والمستجدات التقنية في مختلف المجالات.

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