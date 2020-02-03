السلطنة وفنلندا تعقدان جلسة مشاورات سياسية

ابن علوي بحث مع وكيل الخارجية الفنلندية آفاق التعاون

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية أمس سعادة كاي ساور وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسات الخارجية والأمنية.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم كذلك التطرق إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون فيما يتعلق بإيجاد الحلول لمختلف القضايا وكل ما من شأنه تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما تم بديوان عام وزارة الخارجية أمس عقد جلسة مشاورات سياسية بين السلطنة وجمهورية فنلندا الصديقة.

ترأس جانب السلطنة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، فيما ترأس الجانب الفنلندي سعادة كاي ساور وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسات الخارجية والأمنية.

تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في إطار العلاقات الطيبة التي تربطهما.

وتطرق الجانبان الى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفيرالدكتور الشيخ بدر بن محمد الهنائي رئيس دائرة غرب أوروبا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وحضرها من الجانب الفنلندي سعادة أنتي ريتوفوري سفير جمهورية فنلندا المعين لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوكيل.