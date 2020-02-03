في المحليات 4 فبراير,2020 نسخة للطباعة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس الفريق أول كينيث أف.ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي قدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه، معبراً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهذا المصاب الجلل، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تم التطرق إلى العلاقات الثنائية الطيبة وبحث عدد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين.

كما استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس الفريق أول كينيث أف.ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية الذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية اللقاء عبّر قائد القيادة الوسطى الأميركية عن أصدق تعازيه وجميع منتسبي القيادة الوسطى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ متمنيا لجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ التوفيق والنجاح.

عقب ذلك تم استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وأكد على تقدير الولايات المتحدة الأميركية للدور البارز الذي تضطلع به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية، مشيداً بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر ومد جسور التعاون والصداقة مع مختلف بلدان العالم، كما ثمّن الضيف التعاون العسكري القائم بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة وتعزيز عرى هذا التعاون لما فيه خير البلدين الصديقين.

حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعينة لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول كينيث أف. ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعينة لدى السلطنة.