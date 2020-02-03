وزيرة التعليم العالي تتسلم رسالة من وزير التربية والتعليم العالي البحريني

استقبلت رئيس المجلس العالمي للعلوم

تسلمت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية بمكتبها صباح أمس رسالة من معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم العالي البحريني تتعلق بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال المنح الدراسية، وذلك خلال استقبالها سعادة جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة

الذي سلمها الرسالة.

كما استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي امس البروفيسور السير بيتر جلوكمان رئيس المجلس العالمي للعلوم (ISC) والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات الأساسية لاستضافة السلطنة للمنتدى العالمي للعلوم، والمزمع إقامته في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر 2021م.

وقد أشار رئيس المجلس العالمي للعلوم للأهمية التي يحظى بها انعقاد المنتدى والمواضيع التي يستهدفها المنتدى في هذه الدورة، حيث سيضم المنتدى الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للعلوم (ISC) ومنتدى الحوار العالمي (GSD) برئاسة مجلس البحث العلمي بالسلطنة وبمشاركة وزارة الخارجية والجهات المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا بالسلطنة، إلى جانب مشاركة دولية واسعة من عدد الوزراء المعنيين بقطاع التعليم والابتكار والتكنولوجيا وصناع القرار والشركات العالمية والمؤسسات العلمية ورواد الأعمال والمبتكرين الشباب وذلك بهدف مناقشة محاور عدة تتعلق بالتعليم ما قبل المدرسي، وارتباط التطور العلمي بتنمية المجتمعات ورقيها، وتعزيز الأساليب العلمية لتطوير البيئة وتعزيز تنمية المجتمعات بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز أهمية العلوم للأجيال القادمة عبر مناهج التعليم في مراحل العمر المبكرة، وتوعية المجتمع بمؤسساتها وأفرادها بالدور الذي يمكن أن تقوم بها العلوم في تطوير حلول مستدامة لقضايا الإنسان الحالية والمتوقعة خلال الـ (10 و15) سنة القادمة، وذلك من خلال ربط العلماء بأصحاب القرار وصانعي السياسات في العالم تحت مظلة عمل واحدة؛ لوضع وتنفيذ حلول مستقبلية تمتاز بالاستدامة والفاعلية لقضايا الإنسان المختلفة.