صدور عدد جديد لمجلة (جند عُمان)

في المحليات 3 فبراير,2020 نسخة للطباعة

صدر امس العدد الخاص من مجلة (جند عُمان) لشهر يناير من العام الجاري، والذي تضمن عدداً من التغطيات الشاملة والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد فقيد عُمان والأمة، الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ في ذمة الله ـ وجاء في العدد انه واستناداً إلى النظام الأساسي للدولة (مجلس الدفاع) ينعقد وينعي الفقيد ـ طيَّب الله ثراه، كما تناول العدد اداء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قسم اليمين سلطانا لعُمان والقاء كلمة سامية كريمة بهذه المناسبة، كما اشتمل العدد تقبل جلالة السلطان المعظم التهاني من الأسرة المالكة، ومجلس الدفاع، ومن رئيسي مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والقادة، وقيام جلالة السلطان هيثم بن طارق وأبناء عُمان بتشييع فقيد الخليج 365 ـ طيَّب الله ثراه.

كما تناول العدد أيضا جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ يتلقى التعازي في فقيد الخليج 365 ـ طيب الله ثراه ـ في قصر العلم العامر، وختام عزاء فقيد الخليج 365 جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ بقصر العلم العامر، و تلقي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات (التعازي و التهاني) من دول العالم، وجلالته يتلقى برقيات التهاني من كبار المسؤولين في السلطنة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، ورسالة خطية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

كما اشتمل العدد على تقرير حول إعلان الدول الشقيقة والصديقة الحداد وتنكيس الأعلام بعنوان:(العالم ينعي القائد الحكيم والمفكر العظيم)، والصحف الخليجية والعربية والعالمية تشيد بدور السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ينعم بأوسمة الإشادة السلطانية على الفريق الطبي الذي نال شرف المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ وجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يرد على تهنئة قواته المسلحة الباسلة بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، وتناول العدد صفحات من إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه.

واشتمل العدد على العديد من المقالات منها:(مجلس الدفاع فخر العسكرية العمانية وأنموذجها في الولاء المتفرد) من إعداد الدكتور رجب بن علي العويسي، (السلطان قابوس .. نصف قرن في خدمة وطنه وشعبه) من إعداد الفريق الركن (متقاعد) موسى العدوان من المملكة الأردنية الهاشمية، أما المقال الديني فكان بعنوان:(رسالة السلطان بين مرتكز الاستقرار والأمن، وحفظ الوحدة للكيان) من إعداد محمد بن سيف الشعيلي (قابوس القائد الذي احترمه العالم) من إعداد الكاتب سهيل بن ناصر النهدي.

كما تضمنت المجلة عددًا من الأبواب الثابتة والمتنوعة سعياً منها لتقديم رسالة صحفية هادفة إلى القراء في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية والتقنية والثقافية المختلفة.

وللاطلاع على مجلة (جند عمان) إلكترونياً عبر الشبكة العالمية، يمكن للقارئ الكريم أن يتصفح المجلة على الموقع:(www.mod.gov.om)، وللمشاركة كذلك في إثراء المجلة بالمساهمات على العنوان: ([email protected]).