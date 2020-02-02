مكتب مجلس الشورى يستعرض عددا من الموضوعات ورسائل اللجان الدائمة أثناء اجتماعه السادس لهذا العام

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها الاطلاع على رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والردود الحكومية الواردة للمجلس على بعض الأسئلة الموجه من قبل الأعضاء، واستعراض رسائل المجلس والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب.

كما نظر مكتب المجلس في اجتماعه إلى رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي، حول رد مجلس الوزراء بشأن مرئيات المجلس المتعلقة بمشروع اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة.

كما تم استعراض رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي، حول التقريرين السنويين لوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لعام 2018م

كما تمت مناقشة الرسالة الواردة إليه حول موضوع اقتراح دوائر شئون المراجعين بالوحدات الحكومية بالمحافظات، أما في الشأن الخارجي فقد اطلع مكتب المجلس على رسائل المجالس والمنظمات الدولية الواردة إليه منها تقرير مشاركة مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثاني عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية في الفترة من 14 الى 17 ديسمبر 2019م المنعقدة في أنطاليا بالجمهورية التركية، إضافة الى مناقشة موضوع رسوم توصيل المياه الذي تقدم به أحد أصحاب السعادة الأعضاء، حيث تمت الإشارة الى أنها رسوم مرتفعة جداً، مع المطالبة بتخفيض هذه الرسوم لجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول توفير نقاط تعبئة السيارات الكهربائية في محطات تعبئة الوقود بالسلطنة، حيث أفاد الرد بأنه تم إدراج شرط وجود نقاط تعبئة السيارات الكهربائية في طلبات تراخيص إنشاء محطات الوقود الجديدة، كما يجري التنسيق مع محطات الوقود الحالية لتوفير نقاط التعبئة.