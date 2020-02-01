قراءة ودعاء للسلطان الراحل بمجلس الشعيبة بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

أُقيم بمجلس الشعيبة بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة أمس الأول تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ زكريا بن عبدالله الانصاري، ثم قراءة الدعاء على روح فقيد الخليج 365 جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بصوت سليمان بن مسلم الهاشمي بحضور أهالي القرية وعدد من الجاليات.

وقد تحدث صالح بن عبدالله الفارسي عن مجلس الشعيبة موضحاً أن المجلس يعتبر صرحاً مجتمعياً جاء بتعاون ملموس من شرائح المجتمع، مستعرضاً مرافق المجلس العامة ، كما أوضح بأن المساحة الاجمالية لأرض المجلس تبلغ ألفي متر مربع، ومساحة البناء تبلغ ألفاً واثنين وسبعين متراً، منها سبعمائة وعشرون متراً سبلة الجلوس وثلاثمائة واثنان وخمسون متراً مساحة المرافق العامة للمجلس.

مقدماً شكره للداعمين والمساهمين واللجان التي أشرفت على المجلس وللجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت وقدمت خدمات جليلة للمجلس.

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