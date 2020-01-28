فيما ناقشت تأثر بعض الطرق بمياه الامطار كتب ـ عبدالله الجرداني:

عقدت لجنة الشئون البلدية بولاية مسقط اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة

في بداية الاجتماع تمت مناقشة المواضيع التي تم طرحها في الاجتماع الماضي ومتابعة ماتم بشأنها من إجراءات كما ناقش الاجتماع وبحضور عدد من أعضاء فريق العمل الميداني لإزالة شجرة المسكيت بمحافظة مسقط الاستعدادات الخاصة باستكمال حملات إزالة شجرة المسكيت التي تم البدء بها في بلدة يتي بولاية مسقط بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث تم الاتفاق على إقامة الحملة الثانية بتاريخ 22 فبراير القادم في ذات الموقع السابق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق الرياضية ، كما تمت مناقشة تأثر بعض الطرقات بمياه الامطار حيث أقرت اللجنة مخاطبة المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى للوقوف على تلك التأثيرات ومعالجتها بصورة عاجلة كما ناقش الاجتماع موضوع المعسكرات العمالية حيث أوصى الاجتماع بعدم منح تصاريح للمعسكرات العمالية في المواقع القريبة من الاحياء السكنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الشئون البلدية بمسقط توصي بعدم منح تصاريح للمعسكرات العمالية في المواقع القريبة من الاحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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