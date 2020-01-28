وزير المكتب السلطاني يستقبل نائب مستشار الأمن الوطني الهندي

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح امس معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني الهندي والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، من جانبه قدم نائب مستشار الأمن الوطني الهندي شكره وتقديره لمعاليه مؤكداً حرص بلاده لتعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.

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