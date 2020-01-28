العدل تشارك في اجتماع مديري التعاون الدولي بالرياض

تشارك وزارة العدل في أعمال الاجتماع الأول للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل للعام الحالي ٢٠٢٠م وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم.

وتستعرض اللجنة على جدول اعمالها مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وموضوع احداث اجتماع دوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصّر بدولة الكويت بأن تقوم الأمانة العامة لدول المجلس بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء الهيئة العامة لشؤون القصّر.

وقامت اللجنة باستعراض جميع المواضيع ودراستها تنفيذا لقرارات اصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع والعشرين المنعقد في مسقط من شهر سبتمبر الماضي، حيث سترفع توصيات اللجنة إلى الاجتماع القادم السنوي لأصحاب السعادة والمعالي وكلاء وزارت العدل بدول المجلس.

يستمر الاجتماع إلى ٣٠ من شهر يناير الجاري يمثل الوزارة في الاجتماع عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بوزارة العدل.

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