“السلطاني” ينظم المؤتمر العماني الثالث للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية

نظم المستشفى السلطاني ، ممثلاً بقسم الأمراض المعدية ، المؤتمر العماني الثالث للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية ، بمشاركة عدد من الكوادر الصحية العاملة في مجال الأمراض المعدية والأحياء الطبية الدقيقة ومكافحة العدوى من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمستشفى السلطاني.

المؤتمر استهل بكلمة للدكتور هلال الهاشمي ــ استشاري أمراض معدية بالمستشفى السلطاني رحب فيها بالمشاركين في هذا الملتقى ، وأكد على أهمية انعقاد المؤتمر العماني الثالث للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية الذي ذكر أنه يقام في ظل نشوء ظواهر وتحديات طبية جمة تؤرق المجتمع الدولي وتهدد الصحة العامة التي من بينها بروز أنواع حديثة من الأمراض المعدية والميكروبات الدقيقة في عـدد من دول العالم ، لذلك فقد تجلت أهمية هذا المؤتمر في استعراض آخر ما توصل إليه العلم والطب الحديث حول الأساليب العلاجية والوقائية للأمراض المعدية الشائعة ، ومناقشة آليات وسبل النهوض بالرعاية الصحية التخصصية في مجال علاج ومكافحة الأمراض المعدية بمختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة فضلاً عن السعي قدما لإيجاد طرق لتعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع حول الوسائل الوقاية والحد من الأمراض المعدية.

وهدف المؤتمر على تسليط الضوء على آخر الأبحاث والمستجدات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية ، والسعي في إيجاد آليات لتوحيد الأساليب التشخيصية والعلاجية للأمراض المعدية والميكروبات الدقيقة الطبية في مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة ، إضافة إلى تبادل الخبرات والآراء الطبية بين المختصين والكوادر الصحية في هذا المجال.

وحَظي المؤتمر بمناقشة عدد من أوراق العمل أبرزها عن مرض الملاريا والتهاب السعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي B والتهابات الجهاز العصبي ، إلى جانب التطرق إلى التحديات المتعلقة بمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحـيوية .الجدير بالذكر أنه جرى خلال هذا المؤتمر إشهار الرابطة العمانية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية وتحديد أهدافها وتشكيل المجلس المؤسس للرابطة لتكون الحاضن الحقيقي لاحتواء المختصين في هذا المجال ، ونواة العمل الجماعي ورادفاً مهما للمؤسسات الأخرى ذات الصلة بهذا الجانب.