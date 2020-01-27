رياح شمالية ودرجات الحرارة دون الـ 20 درجة مئوية وتوقعات باستمرار الأجواء الباردة وتدفق السحب متواصل على شمال السلطنة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

تشهد السلطنة بشكل عام أجواء شتوية باردة، حيث تتدفق السحب على أجزاء واسعة من شمال السلطنة مع تساقط خفيف للأمطار المتفرقة، و هبوب رياح شمالية غربية باردة، تسببت بانخفاض درجات الحرارة الصغرى لما دون الـ 10 درجات في كثير من الولايات خصوصا الجبيلة والصحراوية ، مع تصاعد للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة .

وتشير التوقعات حسب النشرة الجوية الصادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرارية الأجواء الصحوة الى الغائمة جزئيا على محافظات مسندم والبريمي والولايات الساحلية المطلة على بحر عمان، فيما سيكون الطقس صحوا على بقية ولايات السلطنة ، مع تشكل السحب المنخفضة و الضباب في بعض الأحيان.

وواصلت درجات الحرارة انخفاضها بشكل عام على مستوى السلطنة حيث بقيت عند مستوى صفر في جبل شمس فيما بلغت الصغرى في سيق بالجبل الأخضر درجة مئوية واحدة فقط، وبلغت درجة الحرارة الصغرى في السيب بمحافظة مسقط 16 درجة مئوية، فيما بلغت في ينقل 8 درجات، وسجلت فهود وعبري و البريمي 9 درجات مئوية، وفي محافظة ظفار سجلت أقل درجة حرارة في قيرون حيريتي حيث بلغت 10 درجات، فيما كانت معظم درجات الحرارة الصغرى في جميع الولايات دون العشرين درجة مئوية فيما لم تتجاوز العظمى 25 درجة مئوية.