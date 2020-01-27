جامعة السلطان قابوس توقع رسالة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة

وقعت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز البحوث الطبية رسالة تفاهم مع المعهد القطري للبحوث الطبية الحيوية بجامعة حمد بن خليفة.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية والدكتور عمر الأنجف المدير التنفيذي لمعهد قطر للبحوث الطبية الحيوية بجامعة حمد بن خليفة، وذلك بهدف بناء شراكة وتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بالإضافة إلى تطوير أحدث البحوث متعددة التخصصات في مجال التوحد.

اشتملت رسالة التفاهم على تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المشتركة والاستخدام المتبادل للخدمات المتاحة لكلا الطرفين بناءً على السياسات الحالية، مع اجراء المشاريع البحثية التعاونية في مجال التوحد منها على سبيل المثال: “المؤشرات الحيوية، الانتشار، تتبع العين وعلم الوراثة”

كما تضمنت الرسالة تبادل الخبرات المهنية والتقنية بين الباحثين والمتخصصين مع التعاون في مجال توفير التدريب الداخلي لطلبة جامعة السلطان قابوس وتوفير التدريب المهني في مجال الخبرة المطلوبة إلى جانب المنشورات المشتركة.يذكر أن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي هو مركز عالمي لبحوث الطب الحيوي وسائر البحوث التي تترجم مخرجات التجارب الإكلينيكية إلى تقنيات وأدوات طبية. يهدف المعهد إلى الارتقاء بالرعاية الطبية من خلال الابتكار في طرق الوقاية من الأمراض التي تؤثر على السكان القطريين وسكان المنطقة، وطرق تشخيصها وعلاجها، بهدف تحسين الطب الشخصي والرعاية الصحية؛ كما يتولى المعهد إدارة مراكز بحثية في مجالات السكري والاضطرابات العصبية والسرطان.

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