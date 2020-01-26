(التنمية الاجتماعية): 72 حدثا جانحا و12 معرّضا للجنوح

أوضحت احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية بأن عدد حالات الأحداث الجانحين في مختلف محافظات السلطنة ممن بلغت التاسعة ولم تكمل الثامنة عشرة من العمر وارتكبت فعلاً يُعاقب عليه القانون خلال الربع الثالث من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر من عام 2019 المنصرم (72) حالة منهم 63 عمانياً (62 ذكراً و1 أنثى)، وعدد (9) حالات غير عمانية (8 ذكور و1 أنثى).

وتتصدر محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى بعدد 23 حالة منهم 22 عمانياً (21 ذكراً و1 أنثى)، و1 ذكر غير عماني فقط، تعقبها محافظة الداخلية بواقع 16 ذكراً عمانياً، وتأتي بعدها محافظة شمال الشرقية بعدد (12) حالة ذكر عماني، ثم تتساوى محافظتي: مسقط وظفار بنصيب (8) حالات لكل منها، ففي محافظة مسقط يوجد بها 4 ذكور عمانيين، و4 ذكور غير عمانيين، وفي محافظة ظفار 4 ذكور عمانيين و4 غير عمانيين (3 ذكور و1 أنثى)، وبعدها محافظة الظاهرة بنصيب (3) حالات ذكر عماني، وآخرها محافظة البريمي بـ(2) حالة ذكر عماني.

ويظهر من العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين بأن هناك (30) حالة قدمت لها (الرعاية اللاحقة) وهي: الخدمات المساندة المقدمة للحدث الجانح من أجل إدماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة التدريب، كما يوجد من العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين 11 حالة تم وضعها تحت (الاختبار القضائي)، ويقصد بهذا الاختبار: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي.

كما يوجد خلال الفترة الآنفة الذكر في (دار إصلاح الأحداث) المختصة بإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث الجانحين الذين تحكم أو تأمر المحكمة بإيداعهم فيها (19) حالة منها 17 ذكراً عمانياً و2 ذكور غير عمانيين، وبتوزيعهم وفقاً لأعمارهم فإن عدد ممن تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى أقل من 15 سنة 2 ذكر عماني فقط، وممن تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى أقل من 18 سنة 15 ذكراً عمانياً و2 ذكر غير عماني.

وبشأن (الأحداث المعرضين للجنوح) وهم ممن لم يكملوا الثامنة عشر من العمر واعتادوا مخالطة الجانحين والهروب من المنزل أو المدرسة أو من لم تك له وسيلة مشروعة للعيش أو محل إقامة فقد بلغ عددهم (12) حالة منهم 8 ذكور عمانيين و4 ذكور غير عمانيين، وتأتي محافظة جنوب الباطنة أولاً بعدد (7) حالات منها (3) حالات ذكر عماني و(4) حالات ذكر غير عماني، ثم محافظة ظفار بعدد 2 حالة ذكر عماني، وتتساوى كلٌّ من محافظات: مسقط، وشمال الباطنة، ومسندم بعدد حالة واحدة ذكر لكل منها.