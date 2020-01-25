اجتماع لمناقشة عدد من الجوانب التوعوية لمسابقة السلامة المرورية بالسيب

السيب ـ الخليج 365:

عقد مؤخراً بمكتب والي السيب اجتماع مع أعضاء فريق السلامة المرورية بولاية السيب للمشاركة في مسابقة السلامة المرورية لهذا العام 2020م.

ترأس الاجتماع سعادة هلال بن حمد الصارمي عضور مجلس الشورى ممثل ولاية السيب وبحضور هلال بن سالم الهلالي رئيس فريق السلامة المرورية وعدد من الأعضاء وممثلي الجهات المشاركة في فعاليات المسابقة.

تناول الاجتماع عدداً من الأمور التي يجب النظر فيها وكذلك طرح بعض الأفكار والمقترحات الهادفة التي تتعلق بمسابقة السلامة المرورية من قبل الاعضاء للخروج برؤى جديدة وأفضل عمّا تم طرحه قبل ذلك في الفترة الماضية وكذلك الوصول الى نتائج مرضية تحقق الهدف الذي يرمي اليه جميع الأعضاء بالمسابقة وهو الفوز بالمركز الأول على مستوى السلطنة.

كما تم خلال الاجتماع ومن خلال المناقشات مع الحضور أعضاء فريق السلامة المرورية عرض العديد من النقاط والمبادرات المجتمعية كتنظيم المسابقات المختلفة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وكذلك المعارض المصورة والمهرجانات المسرحية وغير ذلك التي تتعلق بمضمون الهدف من السلامة المرورية والتي تخدم جميع شرائح المجتمع سواء بين طلاب المدارس او كبار السن أو في المركز والمجمعات التجارية بالولاية.

وقد خرج الاجتماع بنتائج إيجابية جيدة، حيث سيتم دراسة تلك النقاط والافكار والمبادرات التي تم طرحها من قبل أعضاء فريق السلامة المرورية بالولاية واخذها بعين الاعتبار للجنة السلامة المرورية خلال الفترة القادمة وتطبيقها على الواقع بما يتماشى مع شروط وأهداف المسابقة.