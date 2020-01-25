فيما تشير التوقعات الى استمرار تدفق الغيوم

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

الرستاق ـ من منى الخروصية :

شهدت معظم المحافظات والولايات الشمالية للسلطنة خلال اليومين الماضيين تدفق للسحب وهطول أمطار متفرقة نتجية تأثيرات لأخدود منخفض جوي، حيث شهدت عدد من الولايات أمطار متفرقة، مع انخفاض بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تتواصل تأثيرات الأخدود اليوم، حيث من المتوقع تدفق السحب المصحوبة بالأمطار المتفرقة.

وبينت النشرة الجوية أن التوقعات تشير الى هبوب رياح شمالية غربية نشطة خلال اليومين القادمين تؤدي الى ارتفاع بالموج بشكل متوسط على معظم سواحل السلطنة مع تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحرواية والمكشوفة، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وفي محافظة مسقط شهدت أمس ولايات السيب وبوشر والعامرات ومسقط ومطر وقريات اجواء غائمة وأمطار خفيفة، مع درجات حرارة منخفضة.

أما في جنوب الباطنة فقد شهدت ولاية الرستاق أمطاراً خفيفة، مع أجواء غائمة، حيث شهدت قرى الجيهاني و الحزم و فلج العالي والمسفاة ، امطار متفاوتة الغزارة سالت على اثرها بعض الشعاب .

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كانت هذه تفاصيل خبر أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الغزارة وتوقعات بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بشمال السلطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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