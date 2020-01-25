السلطنة تستضيف الاجتماع البلداني الـ(21) لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط

عُقد مؤخراً بفندق الشيراتون ـ مسقط، الاجتماع البلداني الحادي والعشرين لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، الذي تستضيفه السلطنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مدار ثلاثة أيام متتالية.

حضر الاجتماع الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من مديري مختبرات شلل الأطفال من دول الإقليم وممثليهم ونخبة من الخبراء والاستشاريين من منظمة الصحة العالمية.

يهدف الاجتماع إلى مراجعة أداء شبكة مختبرات شلل الأطفال في الإقليم تقديم والمعلومات الفنية للمواضيع المتعلقة ببرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا، كذلك مناقشة دور مختبرات شلل الأطفال في المرحلة الأولى من خطة عمل الإستراتيجية العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال (GAP III) والتقصي البيئي للفيروس المسبب للمرض ووضع توصيات لرفع كفاءة المختبرات العاملة في هذا المجال وتطويرها.

الجدير بالذكر أنه يشارك في الاجتماع 17 دولة من إقليم شرق المتوسط يستعرضون خلالها التقدم المحرز في مجال استئصال فيروس شلل الأطفال والأنشطة التي تقوم بها مختبرات شلل الأطفال الوطنية والتي تنتمي الى شبكة مختبرات شلل الأطفال العالمية.

كما ستتطرق المناقشات الى أحدث التطورات التقنية في مجال التشخيص الجزيئي والتسلسل الوراثي للفيروس والفاشيات التي تشهدها بعض الدول وخصوصاً حالات شلل الأطفال المتحور، بالإضافة الى أحدث وسائل الترصد البيئي وخطط الاستعداد والمجابهة لأي فاشيات أو طوارئ في حالة انتشار الفيروس.