جلالة السلطان ينعم بأوسمة على الفريق الطبي الذي تابع علاج جلالة السلطان الراحل

مسقط ـ العمانية:

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأنعم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي الذي نال شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وذلك بقصر العلم العامر صباح أمس.

فقد أنعم جلالته ـ أيده الله ـ بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على كل من العميد طبيب سيف بن زاهر بن سيف السالمي والبروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري والعقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني والعقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري والعقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي.

كما أنعم جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على كل من الممرض سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري والممرض خالد بن ناصر بن سيف الحبسي والممرض فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي.

حضر مراسم تسليم الأوسمة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.