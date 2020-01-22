استقبل سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس سعادة كرونيليا كروتجاسر مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى السلطنة والوفد المرافق لها في إطار زيارة الوفد للسلطنة.

في بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ الأمين العام بمسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى علاقات السلطنة بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، خاصة تلك الجوانب المتعلقة بالجوانب البرلمانية، ودور السلطنة في المشاركة بالاجتماعات والمحافل الدولية.

كما قدّم سعادته نبذة عن مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها، ودور الأمانة العامة بالمجلس وما تقوم بها من جهود في دعم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومساندتهم في أداء مهامهم، كما قد سعادته للوفد الزائر نبذة حول نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

من جانبها تقدمت مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالشكر والتقدير لمجلس الشورى وأمانته العامة على حفاوة الاستقبال خلال هذه الزيارة التي تعرفت من خلالها على أدوار ومهام المجلس ولجانه الدائمة، وأكدت في الوقت ذاته على حرص واهتمام مندوبية الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع السلطنة في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام مجلس الشورى يستقبل مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.