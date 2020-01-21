وفد مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية يزور السلطنة

قام وفد من مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال هذا الأسبوع بزيارة إلى السلطنة.

تضمنت الزيارة أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة وعدداً من تشكيلات الشرطة الأخرى وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.

وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على دور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في إعداد وتأهيل منتسبي شرطة عمان السلطانية، وقام بزيارة الى مجمع البحوث والدراسات، ومشروع مدرسة موسيقى الشرطة، كما استمع الوفد إلى إيجاز عن مهام واختصاصات لعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

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