وزير الدولة ومحافظ ظفار يلتقي بالرحالة العماني أحمد برهام باعمر

صلالة ـ الخليج 365:

التقى صباح أمس معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبة الرحالة العماني أحمد بن عبدالله برهام باعمر.

في بداية اللقاء رحب معاليه بالرحالة مهنئاً بسلامته ومباركاً له على النجاح والتوفيق طوال فترة رحلته الذي انطلقت في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي واستغرقت 38 يوماً مشياً على الأقدام من محافظة ظفار عبر ولايات السلطنة، حيث قطع الشريط الساحلي المُطل على بحر العرب بمحافظة الوسطى وجنوب الشرقية مشياً، ثم واصل الرحالة مسيرته إلى محافظة مسقط وجنوب وشمال الباطنة وصولاً إلى محافظة مسندم محطة الختام حاملا معه رسائل توعوية وطنية وصحية وإجتماعية. من أجل العمل على تغيير نمط الحياة من خلال ممارسة رياضة المشي وتعزيز النشاط البدني والمحافظة على الصحة.

وتأتي هذه الرحلة تحت شعار:(عمان نبض واحد) إلى إبراز جانب الأمن والسلام الذي تتمتع به السلطنة والتعريف بالجوانب السياحية والمواقع الأثرية على أرض الخليج 365.

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