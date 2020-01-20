وفد عسكري سعودي يتعرف على اختصاصات مجلسي الدولة والشورى

في المحليات 21 يناير,2020 نسخة للطباعة

زار وفد من دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية أمس مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي والمكرم الدكتور راشد بن سالم البادي والمكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي أعضاء المجلس، وذلك بمبنى المجلس بالبستان.

في بداية اللقاء رحب المكرم سعيد البوسعيدي بالوفد، منوهاً بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون القائم بينهما، مؤكداً على حرص قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى البوسعيدي للزيارة أن تحقق أهدافها المرجوة مبرزاً في هذا الصدد أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

مشيراً إلى أن مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، إضافة إلى الإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته.

من جانبه أعرب رئيس وفد دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية، العميد الركن سعيد بن سعد القرني عن شكره وتقديره للمكرمين أعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة السلطنة، ومشيداً في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات.

وشاهد الوفد الزائر فيلماً وثائقياً عن مجلس الدولة، كما تجول في مبنى المجلس، وتعرف على مرافقه المختلفة.

كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى صباح أمس وفد دورة الحرب بالمملكة العربية السعودية برئاسة العميد الركن سعيد بن سعد القرني الذي يزور السلطنة حاليًا.

وخلال اللقاء قدم سعادة الشيخ الأمين العام للوفد الزائر، نبذة تعريفية عن مسيرة الشورى في السلطنة ومراحل تطورها، مشيرًا إلى التطور الذي شهده المجلس في مختلف المجالات، من حيث اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية، كما تم التطرق إلى الحديث عن آليه العمل في لجان المجلس الدائمة، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية بالمجلس ودور الأمانة العامة في تقديم الدعم الغداري والفني الذي يحتاج اليه أعضاء المجلس.

كما قام الوفد الزائر بجولة في قاعة المداولات التي تعقد بها جلسات المجلس الاعتيادية تعرفوا خلال الزيارة على الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الجلسات والتصويت الإلكتروني وكيفية مناقشة البيانات الوزارية بالمجلس.