قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد مركز العمليات البحري الموحد

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.

كما قام أمس العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفدالمرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

وقد استمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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