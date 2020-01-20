جامعة السلطان قابوس تستقبل وفدا من جامعة جلاسكو

مسقط ـ العمانية: زار جامعة السلطان قابوس أمس وفداً من جامعة جلاسكو.

حيث التقى الوفد مع البروفيسور عامر بن علي الرواس نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون بين الجامعتين من حيث تبادل الطلاب والتعاون البحثي في مجالات الطب والتمريض .. وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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