آمر كلية الدفاع الوطني بالإنابة يستقبل وفد دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية

قام بزيارة إلى مركز الأمن البحري

استقبل العميد الركن محمد بن يعرب السيفي آمر كلية الدفاع الوطني بالإنابة بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج صباح أمس وفد دورة الحرب (11) بالمملكة العربية السعودية برئاسة العميد الركن سعيد بن سعد القرني الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، والتعريف بكلية الدفاع الوطني للوفد الزائر.

حضر المقابلة العميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني، وهيئة التوجيه بالكلية.

من جهته قام صباح أمس الوفد برئاسة العميد الركن سعيد بن سعد القرني بزيارة إلى مركز الأمن البحري.

حيث كان في استقبالهم العميد الركن منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

وقد استمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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