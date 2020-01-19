مسقط ـ العمانية: تسلّم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ليزلي.إم.تسو سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعينة لدى السلطنة.

جرى ذلك خلال استقبال معاليه سعادة السفيرة في مكتبه صباح أمس.

وقد رحب معاليه بالسفيرة متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق في عملها سفيرة لبلدها لدى السلطنة وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مزيدًا من التطور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.