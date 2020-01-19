أمين عام مجلس الشورى: مجلس عمان شهد حدثا وطنيا فارقا في انتقال ولاية الحكم وفقا لما حدده النظام الأساسي للدولة

خلال لقائه بموظفي الأمانة العامة للمجلس

ـ المؤسسة شهدت حدثا سيبقى في سجل الأجيال القادمة وهو الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم

ـ التأكيد على أن كفاءة موظفي الأمانة العامة تشكل مصدر دعم لأعضاء المجلس

أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى الى أن مجلس عمان شهد منذ أيام قليلة وكما تابعنا جميعاً حدثاً وطنياً فارقاً في انتقال ولاية الحكم بخطوات واضحة وفقاً لما حدده النظام الأساسي للدولة، قدمت فيه الجهات ذات الصلة دوراً كبيراً في عملية اختيار السلطان الجديد بسلاسة واضحة ساهمت في بث الاستقرار والطمأنينة في نفوس أبناء عمان، كما شهد هذا الصرح حدثاً سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة، وهو الخطاب الأول لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي لمسنا فيه الكثير من المضامين الهامة التي عدد فيه إنجازات جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ غفر الله له، مؤكداً على أهمية الدعائم الأساسية التي أسسها لهذا الخليج 365، والتي لفتت أنظار العالم إليها بحكمته، وسياسته في الداخل والخارج، مما جعل لعمان هذه المكانة المرموقة بين دول العالم اليوم.

وأضاف سعادته: لقد أكد ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية التأسي بنهج المغفور له بإذن الله تعالى، والسير على خطاه، والبناء عليه من أجل الرقي بعمان للمكانة المرموقة التي أرادها لها ـ المغفور له بإذن الله ـ مولانا السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وهذا الوعد الذي قطعه السلطان الجديد في خطابه لن يتحقق إلا إذا استشعر كل فرد منا دوره ومسؤوليته لاستكمال العمل المخلص بعطاء أكبر في المرحلة المقبلة وهذا ما نذكر به أنفسنا ونذكركم به.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقده سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس مع موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى حيث ألقى كلمة ذكر فيها بأن هذه المؤسسة التي ننتمي إليها جميعاً بهذا الشكل المكتمل البنيان في أدواره وصلاحياته كانت هي الشغل الشاغل الذي عمل عليه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ منذ بدايات عهد النهضة المباركة في مطلع السبعينيات فكانت الممارسة الديمقراطية التي أسس لها في جولاته السامية ولقاءه المباشر بأبناء الخليج 365 لها دلائل عظيمة نلمسها اليوم ونحن نعايش الدور الذي يساهم به مجلس الشورى جنباً إلى جنب مع الحكومة في مختلف مجالات التنمية بتفعيل أدواره التشريعية والرقابية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوطني في مختلف المجالات وهذا ما يشعرنا بالفخر العميق بهذه المسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعا كل في موقعه وفي مجال اختصاصه لنستحضر معها تلك القيمة التي أرادها باني هذه النهضة ـ رحمه الله ـ لهذه المؤسسة.

وأضاف سعادته: إنّ الخبرات التراكمية لدى موظفي الأمانة العامة نتيجة تدرجهم في مهام ومسؤوليات مختلفة، تشكل مصدر دعم لأعضاء المجلس، سيتم من خلالهم تسخير تلك الكفاءات العلمية والفنية لخدمة المجلس وأعضاءه وتقديم الدعم المناسب لهم لتمكنيهم من أداء أدوارهم الوطنية بشكل أكبر، كما أن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالاعتزاز بمستوى المنتج الذي خرج من المجلس في الفترات الماضية والذي يعكس التكامل بين الأمانة العامة بكفاءة ومهارات منتسبيها، وبين استثمار الصلاحيات التشريعية والرقابية للأعضاء لتحقيق أهداف المجلس وخدمة المصلحة الوطنية من خلال الارتقاء بمستوى الجهات التنفيذية المختلفة، وهذا ما يجعلنا نؤكد على الاستمرار في هذا الدور ومضاعفته بما يوازي دور ومسؤولية المجلس في المرحلة المقبلة، في التعاطي مع مختلف المجالات والملفات الوطنية لاسيما في الجوانب الاقتصادية منها وتعزيز البنية التشريعية في تلك المجالات من خلال رفد الأعضاء ودعمهم بالمعارف اللازمة والمستجدات كلاًّ حسب اختصاص اللجنة التي ينتمي إليها، هذا إضافة إلى تقديم الدعم بما يسهم بمزيد من الاستثمار للأدوات الرقابية، وهذا الأمر الذي سيساهم بكل تأكيد في تعزيز مكانة هذه المؤسسة وأهميتها لتبقى شامخة بعطائها كما أراد لها المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ الذي أكد في مواضع كثيرة من خطاباته وأشار إشارة مباشرة لمجلس الشورى ولدوره في بناء هذه الخليج 365 ليبعث بالمزيد من المسؤولية لدى المنتسبين إليها في القيام بأدوارهم لاسيما بعد الصلاحيات التي منحت له في التشريع والرقابة وهذا ما نؤكد عليه اليوم.

وأضاف سعادته: وختاماً فإننا نثق بكم وبحبكم العظيم لعُمان ولسلطاننا الراحل الذي انفطرت لرحيله القلوب، وبكت لوداعه العيون، لتسجل مع كل لحظة مرارة بالفقد وعداً جديداً على الاستمرار على نهجه في الاخلاص والعمل الجاد والحفاظ على أمانة ومسؤولية هذا الخليج 365 في كل موقع نكون فيه، لنواصل خلف قائدنا جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ مستشعرين ذلك الوجود الأبوي الدائم في قلوبنا للسلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.