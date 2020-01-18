جوامع السلطـان قابـوس مراكز اشعاع للثقافة الإسلامية ومنابر لآداء شعائر الله

36 جامعا سلطانيا تم افتتاحها في مختلف محافظات السلطنة

إعداد ـ علي بن صالح السليمي وجميلة بنت علي الجهورية:

تعتبر الجوامع السلطانية من المعالم الاسلامية البارزة التي حرص جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ على إعمارها في مختلف محافظات وولايات السلطنة لتكون مراكز إشعاع للثقافة الاسلامية، ومنابر لأداء شعائر الله.

كما أن هذه الجوامع تُعدُّ أحد مكاسب النهضة المباركة، التي حرص جلالته ـ طيب الله ثراه ـ على إنشائها للأجيال المتعاقبة وتكون احدى مقدراته الدينية، حيث بلغ عدد الجوامع التي تم افتتاحها منذ عهد النهضة (36) جامعاً سلطانياً تولت إنشاءها ومتابعتها إدارة المساجد والأوقاف بديوان البلاط السلطاني.

ولعلنا في هذا الجانب نستعرض بعضاً من هذه الجوامع عبر منجزات عصر النهضة المباركة في عهد جلالته ـ طيب الله ثراه:

* جامع السلطان الأكبر بولاية بوشر

يُعدُّ جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر ـ والذي أمر جلالته ـ طيب الله ثراه ـ ببنائه وشُيّعت جنازته منه ـ أبرز هذه الجوامع وأكبرها، حيث يقع في محافظة مسقط، وقد أُمِر ببنائه عام 1992 واستمر بناؤه 6 سنوات حتى اكتمل.

وقد تم افتتاح الجامع بتاريخ 4 مايو 2001، حيث أُختير موقع الجامع في ولاية بوشر على مقربة من الطريق الرابط من السيب إلى قلب العاصمة مسقط بحيث يسهل الوصول إليه من ضواحي المدينة الممتدة ومركزها ويحتل الموقع مساحة إجمالية قدرها 416 ألف متر مربع، وتغطي مساحة أرضية الجامع ما يقرب من 40 ألف متر مربع.

وقد تم تشييد الجامع على أرضية متسعة ومرتفعة عن سطح الموقع بمقدار 1,8 متر، وفي هذا التخطيط إبقاء على النهج العماني السائد في رفع عمارة المساجد التقليدية القائمة في أحياء وقرى المدن القديمة عن مستوى العمارة السكنية أو العامة وأيضاً عن مستوى أرض الوديان، وتؤدي ثلاثة معابر من منطقة الوصول الى أرضية الجامع عبر ثلاثة مداخل يلي كل منها صحنه الخاص والمرتبط بدوره بسلسلة من العقود، ويقع المدخل الرئيسي على المحور الأفقي للمخطط منتهياً بالمئذنة التي تقف شامخة على ارتفاع 91,3 متراً أو 300 قدم، وإلى الشرق والغرب من المدخل الرئيسي يقع المدخلان الثانويان وجميعها تؤدي الى الصحن الخارجي المحيط بقاعات الصلاة، ويمتد الصحن على مساحة 24400 متر مربع.

ويأخذ المصلى الرئيسي شكلاً مربعاً وأبعاده الخارجية (74,4 في 74,4 متراً) بقبته المركزية التي ترتفع عن سطح البلاط بخمسين متراً، وتشكل مع المئذنة الرئيسية المنظور المميز للجامع ويقع إلى الشرق من المصلى الرئيسي مصلى النساء مُشكّلاً امتداداً للمصلى الرئيسي عبر الصحن الداخلي وتُحيط بالصحن الداخلي ومصلى النساء مجموعة من الأروقة المعقودة وست قباب تبرز على مداخل الواجهات.

وقد تم تصميم المصلى الرئيسي ليضم أكثر من 6500 مُصلًّ، وتبلغ سعة مصلى النساء 750 مُصلّية، ومع إمكانية احتواء الصحن الخارجي لثمانية آلاف مُصلٍّ، بالإضافة الى الصحن الداخلي والأروقة فإنّ السعة الإجمالية للجامع تصل الى إمكانية احتواء 20 ألف مُصلٍّ ومُصليّة.

* جامع السلطـان قابـوس بعبري

تم افتتاح الجامع بتاريخ 17 مايو 1985م، ويقع الجامع على مكان مرتفع عن الشارع العام المؤدي إلى ولاية البريمي وهو موقع ممتاز حسُن اختياره، حيث يخدم الجامع قطاعاً كبيراً من المواطنين والعابرين إلى الدول المجاورة.

وتبلغ مساحة الجامع 2346م2، ويتسع لعدد 3500 مُصلٍّ، غير أن هناك مساحة أخرى لحرم الجامع تُقدّر بحوالي 3155م2 تكفي لعدد كبير من المُصلين عند ازدحام الجامع يوم الجمعة أو في المناسبات الدينية على مدار السنة.

ويُعدُّ الجامع من أكبر الجوامع بالولاية، حيث روعي في بنائه الطابع المعماري الإسلامي وتعلوه قبة جميلة، ومئذنة عالية، كما يحيط بالجامع سور حديدي يضم حديقة غناء، ويتبع الجامع مكتبة زاخرة بالكتب الدينية والعلمية والثقافية.

* جامع السلطـان قابـوس بالبريمي

افتتح الجامع بتاريخ 10 ديسمبر 1993م، وتبلغ مساحة قاعة الصلاة الرئيسية 1263.8م2، وتتسع لعدد 2016 مُصليّاً، ومُصلّى النساء تبلغ مساحته 189م2، ويتسع لعدد 252 مُصلّية. وتقام في الجامع عدد من الأنشطة مثل إقامة المحاضرات والدروس بمختلف أنواعها على مدار العام.

* جامع السلطـان قابـوس ببهلاء

تم افتتاحه بتاريخ 22 سبتمبر 2000م، ويقع جامع السُّلطان قابوس ببهلاء في منطقة المعمور بولاية بهلاء على الطريق العام الذي يمرُّ عبر ولايات نزوى وبهلاء وعبري، ويُعتبر هذا الجامع واحداً من أهم المعالم بولاية بهلاء وصرحاً إسلامياً متميزاً، حيث أقيم على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

يتميز هذا الجامع بالروعة والفخامة والإبداع الهندسي، فقد روعي في تصميمه الربط بين الأصالة والمعاصرة، ويحتوي على القاعة الرئيسية للصلاة ومساحتها (1350) متراً مربعاً، كما يتسع لعدد (2250) مُصليّاً تقريباً، ويقع خلف القاعة الرئيسية صحن الجامع وهو مفتوح وعلى جانبيه أروقة مغطاة ويتسع لعدد كبير من المصلين وبذلك تزيد سعة الجامع عن (4) آلاف مُصلٍّ تقريباً، ومُصلّى النساء، بما يتسع لعدد (300) مُصليّة تقريباً، كما توجد مكتبة الجامع، وللجامع قبتان جميلتان الكبرى فوق قاعة الصلاة الرئيسية، وهما تقومان على جانبي المدخل الواقع خلف صحن الجامع، كما توجد بالجامع مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

* جامع السلطان قابـوس بدبا

يقع الجامع في قلب الولاية، وقد تم افتتاح الجامع بتاريخ 6 سبتمبر 2003م، حيث شُيّد الجامع على أرض مساحتها 15808م2، وتتسع قاعة رئيسية للصلاة إلى 1100 مُصلٍّ تقريباً، ومُصلّى للنساء يتسع إلى 235 مُصليّة تقريباً، وقاعتين لتدريس القرآن الكريم منفصلتين على ارتفاع 5.5م من أرضية الجامع بمساحة 48م2 لكل منهما، ويمكن الوصول إليهما عن طريق مدخل خاص من المنارة في كل جانب.

* جامع السلطـان قابـوس بينقل

تم افتتاح الجامع بتاريخ 12 سبتمبر 2003م، ويقع الجامع على الطريق المؤدي إلى الولاية، وقد شُيّد على أرض مساحتها (25001م2)، ومساحة البناء (2700م2).

يشتمل الجامع على قاعة رئيسية للصلاة قياس (830م2) وتتسع إلى (1100) مُصلٍّ تقريباً، ومُصلّى للنساء يتسع إلى (210) مُصليات تقريباً، وقاعتين لتدريس القرآن الكريم منفصلتين ومكتب ومكتبة بمساحة (18م2) لكل منهما، ويحتوي على مساحة مُغطاة ومُكيفة عند المدخل الرئيسي أمام قاعة الصلاة مساحتها (152م2)، وتتسع إلى (250) مصلياً تقريباً، وقبة رئيسية فوق قاعة الصلاة بارتفاع (26م) من أرضية قاعة الصلاة.

* جامع السلطـان قابـوس بمنح

تم إفتتاحه في الأول من نوفمبر عام 2008م، ويقع الجامع في منطقة متميزة يسهل الوصول إليها مما يُضيف معلماً بارزاً وفريداً لولاية منح، وحرم الجامع عبارة عن قاعة مربعة الشكل بمساحة تبلغ 796 متراً مربعاً تعلوها القبة الرئيسية، وتبلغ السعة الإجمالية للجامع ما يزيد عن 1800 مُصلٍّ، حيث تم تزيين جدران القاعة بالآيات القرآنية وفنون الزخرفة الإسلامية الهندسية، أما المحراب فقد تم تزيينه بفسيفساء من الخزف تعلوها مقرنصات من الجص وتضاء القاعة بثريات بلورية، كما صنعت أبوابها من خشب الساج الهندي وهي مزخرفة بنقوش تعكس فن الزخارف الإسلامية ويشتمل الجامع على مئذنتين تزينهما نقوش وزخارف فريدة ويبلغ ارتفاعها 40,5 متراً، وتقعان على جانبي المدخل الرئيسي للجامع، ويحتوي الجامع أيضاً على مُصلّى للنساء في الجزء العلوي منه، هذا إلى جانب مرافق الخدمات الأخرى مثل المكتبة وإدارة الجامع وثلاثة فصول لتعليم القرآن الكريم بالاضافة إلى المرافق الصحية وأماكن الوضوء.

* جامع السلطـان قابـوس بصلالة

تم إفتتاحه في 10 يوليو 2009م، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض التى أُقيم عليها الجامع 40 ألفاً و419 متراً مربعاً يُحيط بها سور وأربع بوابات، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للدور الأرضي لمبنى الجامع 7 آلاف و360 متراً مربعاً، وتضم قاعة رئيسية للصلاة مساحتها 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاعها نحو 12 متراً وتتسع لـ (3200) مُصلٍّ، كما يتوسط المسجد صرح مساحته 920 متراً مربعاً يتسع لـ(1260) مصلياً ورواق محيط بالصرح مساحته 855 متراً مربعاً يتسع لعدد 970 مُصليّاً، بينما تبلغ مساحة مُصلّى النساء 267 متراً مربعاً، ويتسع لعدد 350 مُصليّة، كما يوجد عند المدخل الرئيسى للجامع قبة بارتفاع 23 متراً من مستوى أرضية الجامع ومنارتين بارتفاع 56 متراً، ويكسو الجامع من الداخل رخام حتى ارتفاع مترين تقريباً مُحلّى بالجبس المزخرف من الاعلى، كما طُعّمت رؤوس الاعمدة عند السقف بالرخام بالإضافة الى تركيب الرخام لكامل المحراب مُطعَّم بقطع زخرفية فى قالبٍ جميل.

* جامع السلطـان قابـوس بخصب

تم إفتتاحه في 18 ديسمبر 2009م، يقع الجامع في قلب ولاية خصب ويحاذي السوق المركزي للولاية وبالقرب من معهد السلطـان قابـوس للعلوم الإسلامية والدوائر الحكومية الأخرى بالولاية، وقد شُيّد على أرض تبلغ مساحتها 9677 متراً مربعاً، ومساحة بناء تصل الى 2825 متراً مربعاً، وبسعة استيعابية تصل الى 1916 مُصليّاً.

ويشتمل الجامع على قاعة رئيسية للصلاة بمساحه 795 متراً مربعاً تتسع لـ(1125) مصلياً تقريباً، بالإضافة لمصلى النساء بمساحة إجمالية 208 أمتار مربعة، تتسع لـ(295) مُصلّية، كما يوجد بالجامع مكتبة تضم مختلف الكتب وزود كذلك بمختلف الخدمات الضرورية الأخرى.

* جامع السلطـان قابـوس بصور

تم إفتتاحه في 10 ديسمبر 2010م، ويقع الجامع في منطقة بلاد صور ويتسع لـ(3750) مُصليّاً، ويحتوي على قاعة للصلاة الرئيسية بالإضافة إلى الصحن المكشوف ومصلّى للنساء، كما يحتوي على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتبة بالإضافة إلى مكاتب ادارية للجامع والمدرسة.

* جامع السلطـان قابـوس بجعلان بني بوحسن

تم إفتتاحه في 9 ديسمبر 2010م، وتبلغ مساحته ألفين وثماني مائة وثمانين متراً مربعاً، ويتسع إلى ألف وستمائة مُصلٍّ، ويتكون من قاعة الصلاة الرئيسية بالإضافة إلى صالة أخرى للصلاة ومصلى للنساء ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتبة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية للمدرسة.

* جامع السلطـان قابـوس بجعلان بني بو علي

تم افتتاح الجامع بتاريخ 17 ديسمبر 2010م، ويتكون من قاعة الصلاة الرئيسية بالإضافة إلى قاعة الصلاة الصغرى ومُصلّى النساء، كما يحتوي الجامع على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتبة بالإضافة للمكاتب الإدارية للجامع والمدرسة، وقد شُيّد الجامع على أرض مساحتها 28433م2 ومساحة البناء 2880م2، ويتسع لعدد 1600 مُصلٍّ (تتضمن 200 في مصلى النساء).

* جامع السلطـان قابـوس بضنك

تم افتتاح الجامع بتاريخ 19 أغسطس 2011م، حيث يقع بولاية ضنك على الطريق المؤدي إلى الولاية، وقد شُيّد على أرض مساحتها (49.999) متراً مربعاً، ومساحة البناء (2.963) متراً مربعاً، ويضم الجامع قاعة رئيسية للصلاة بمساحة إجمالية (830) متراً مربعاً، وتتسع إلى (1185) مُصلياً تقريباً، ومصلى للنساء بمساحة إجمالية (180 متراً مربعاً)، ويتسع إلى (257) مُصلّية تقريباً، ومكتبة مساحتها (32 متراً مربعاً).

* جامع السلطـان قابـوس بمدحاء

تم إفتتاحه في 17 مايو 2013م، حيث شُيّد الجامع الذي يقع بمحافظة مسندم على أرض تبلغ مساحتها 18256 متراً مربعاً، ومساحة بناء تصل الى 3 آلاف متر مربع، ويتضمن قاعة رئيسية للصلاة بمساحة 84ر772 متراً مربعاً تتسع لـ(1030) مُصلّياً، بالاضافة الى مُصلّى للنساء بمساحة إجمالية تبلغ 00ر215 متراً مربعاً تتسع لـ(286) مُصلّية، كما يوجد بالجامع مكتبة وثلاثة فصول دراسية ومكتب لإدارة الجامع.

* جامع السلطان قابوس بمحضة

تم إفتتاحه في الثالث من أكتوبر 2014م، وشُيّد الجامع على أرض تبلغ مساحتها 20220 متراً مربعاً، ومساحة بناء 3183 متراً مربعاً، كما يشتمل الجامع على قاعة رئيسية للصلاة بمساحة 44ر829 متراً مربعاً تتسع لـ(1152) مُصلّياً، بالإضافة إلى مصلى للنساء بمساحة إجمالية تبلغ 50ر124 متراً مربعاً يتسع لـ(166) مُصلّية، كما توجد بالجامع مكتبة وثلاثة فصول دراسية ومكتب لإدارة الجامع.

* جامع السلطـان قابـوس بسمائل

تم إفتتاحه في 19 يونيو 2015م، ويقع في منطقة المدرة بولاية سمائل بمحافظة الداخلية، وقد شُيّد الجامع على أرض مساحتها 473ر1م2، وبلغت مساحة البناء 700ر5م2، وتشمل المساحة المتبقية أعمال التشجير ومسطحات خضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات، ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وقاعة كبار الشخصيات وغرفة لأئمة وخطباء الجامع بالإضافة إلى مُصلّى النساء ورواق على جانبي القاعة الرئيسية ورواق جانبي يتوسط صحن مُغطّى بمظلة، كما يحتوي على مكتبة وثلاثة فصول دراسية ومكتبة لإدارة الجامع وغرفة للحراسة، ويتسع الجامع لأكثر من 2400 مُصلٍّ، بالإضافة إلى الصحن الذي يستوعب أكثر من 1000 مُصلٍّ إضافي، إضافة إلى مُصلّى للنساء بمساحة أكثر من 200 متر مربع بكافة ملحقاته.

* جامع السلطـان قابـوس بنخل

تم إفتتاحه في 10 يوليو 2015م، وروعي في تصميمه المعماري العمارة العمانية وتتوزع النقوش والزخارف الإسلامية على جدران وأسقف الجامع الداخلية، كما تتوسط قاعة الصلاة الرئيسية قبة بارتفاع ٣٢ متراً مع وجود منارتين بارتفاع ٤٨ متراً في واجهة الجامع، وقد تم بناء الجامع على أرض مساحتها 92 ألفاً و267 متراً مربعاً، وبلغت مساحة البناء 5 آلاف و826 متراً مربعاً، وتشمل المساحة المتبقية أعمال التشجير ومسطحات خضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات والتوسعات المستقبلية، وتبلغ المساحة الإجمالية لقاعة الصلاة الرئيسية 1866 متراً مربعاً وتتسع لـ(2592) مُصليّاً، بالإضافة إلى بهو المدخل الردهة، ويتسع لـ مصل إضافة إلى صحن الجامع بمساحة 550 متراً مربعاً، ويتسع لـ(400) مُصلًّ، كما تم بناء مُصلّى للنساء بمساحة أكثر من 262 متراً مربعاً بكافة ملحقاته ويتسع لـ(363) مُصليّة.

* جامع السلطـان قابوس بنزوى

تم إفتتاحه في 18 سبتمبر 2015م، ويقع الجامع ضمن المخطط الجديد الذي يتم تطويره بولاية نزوى بالقرب من تقاطع الطرق الرئيسية التي تربط محافظة الداخلية بمحافظة مسقط ومحافظة ظفار، وتم تشييده على أرض مساحتها 80 ألف متر مربع، وتصل مساحة البناء 13 ألفاً و200 متر مربع، ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وقاعة الصلاة للنساء ومكتبة وفصول دراسية وأربع منارات بارتفاع يزيد على 80 متراً، وتشمل المساحة المتبقية أعمال التشجير ومسطحات خضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

وتبلغ المساحة الإجمالية لقاعة الصلاة الرئيسية 3546 متراً مربعاً، وتتسع لـ(4500) مُصلٍّ، بالإضافة إلى الأمكنة الخارجية التي يمكن استخدامها للصلاة وتستوعب حوالي 5300 مُصلٍّ، إضافة إلى الصحن الرئيسي للجامع الذي تصل مساحته إلى 916 متراً مربعاً، ومصلى للنساء تبلغ مساحته أكثر من 312 متراً مربعاً بكافة ملحقاتها ويتسع لـ(434) مُصليّة.

* جامع السلطان قابوس ببدبد

تم إفتتاحه 27 نوفمبر 2015، وشُيّد الجامع على أرض مساحتها اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون مترًا مربعًا، وتصل مساحة البناء ستة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مترًا مربعًا.

ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وتتسع لـ(2500) مُصلٍّ، وقاعة صلاة للنساء تتسع لـ(285) مُصليّة ومكتبة وفصول دراسية ومنارتين بارتفاع يزيد على 49 مترًا، وتشمل المساحة المتبقية أعمال التشجير ومُسطحات خضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

* جامع السلطان قابـوس ببخاء

تم إفتتاحه في الثالث من يونيو عام 2016م، ويطل على الشارع البحري للولاية، ويمتاز بنقوشه الجميلة التي تجمع بين فن الحضارة الإسلامية القديمة والفن المعماري الحديث على أرض مساحتها 12 ألفاً و536 متراً مربعاً، حيث تبلغ مساحة البناء 3 آلاف و836 متراً مربعاً، وتشمل المساحة المتبقية على أعمال التشجير ومسطحات خضراء إضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات، ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وتتسع لـ(1088) مُصليّاً، بالإضافة لبهو المدخل (الردهة) وتتسع لـ(200) مُصلٍّ إلى جانب مصلى للنساء يتسع إلى 120 مُصليّة وغرفة لأئمة وخطباء الجامع.

* جامع السلطـان قابـوس بصحار

تم إفتتاحه في 28 من أكتوبر عام 2016م، ويقع الجامع في الجهة المقابلة لبيت بهجة الأنظار بالقرب من دوار الصويحرة بولاية صحار، ويُعد معلماً حضارياً يُضاف إلى تاريخ ولاية صحار العريقة التي تتسم بماضٍ تاريخي وإرثٍ ثقافي جعلها من المدن العمانية التي حظيت ولا تزال تحظى باهتمام من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه، حيث يقع على أرض مساحتها 181 ألف متر مربع ومساحة البناء 28 ألفًا و778 متراً مربعاً، وتشمل المساحة المتبقية أعمال التشجير ومسطحات خضراء والأعمال الخارجية ومواقف السيارات، ويتكون الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية وتتسع لـ(4600) مُصلٍّ وغرفة لأئمة وخطباء الجامع بالإضافة إلى مصلى النساء ويتسع إلى 740 مُصلّية.

* جامع السلطـان قابـوس بالسويق

تم إفتتاحه في 2 يونيو عام 2017م على قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ حوالي 558ر37 متراً مربعاً، ويعتبر الجامع من أهم المعالم البارزة بالولاية وتحفة معمارية مهمة تضاف إلى سلسلة جوامع السلطـان قابـوس التي أمر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتشييدها في كافة ولايات السلطنة تعزيزاً للجوانب الدينية والروحانية للمواطنين جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لهم بما يشكل الشخصية العمانية المتكاملة من كافة جوانبها، حيث يُغطي مبنى الجامع مساحة مقدارها 750ر5 متراً مربعاً، فيما تشتمل المساحة المتبقية على أعمال التشجير والمسطحات الخضراء والأعمال الخارجية ومواقف سيارات وتتسع قاعة الصلاة الرئيسية لحوالي (2600) مُصلٍّ، ويحتوي الجامع على ثلاثة فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم وبهو المدخل صحن الجامع ويتسع لحوالي (300) مُصلٍّ وقبة كبيرة بارتفاع (32) متراً وقطرها يبلغ 6ر14 متراً ومنارتين بارتفاع (48) متراً لكل منهما، ويشتمل الجامع على مصلى للنساء يتسع لـ(360) مُصليةً.

* جامع السلطـان قابـوس بشناص

تم افتتاح الجامع بتاريخ 6 أبريل 2018م، وهو آخر الجوامع التي بُنيت في عهد ـ المغفور له بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعي ـ طيّب الله ثراه، ويعتبر الجامع من أهم المعالم البارزة بالولاية، ويُعدُّ تحفة معمارية مهمة تضاف إلى سلسلة جوامع السلطان قابوس التي أمر جلالته ـ رحمه الله تعالى ـ بتشييدها على نفقته الخاصة في ولايات السلطنة.

حيث شيّد الجامع على قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ حوالي 61 ألفًا و280 مترًا مربعًا، ويغطي الجامع مساحة قدرها 9172 مترًا مربعًا.

ويشتمل الجامع على قاعة الصلاة الرئيسية وتتسع لـ(2592) مُصليًّا وردهة للجامع تتسع لـ(298) مُصليًّا، ومصلى النساء يتسع لـ(357) مُصلية، كما يحتوي الجامع على مرافق أخرى تتمثل في مكتبة عامة وعدد من الفصول الدراسية، ومكاتب للإدارة والصيانة ومخازن، فيما تتوسط الجامع قبة كبيرة بارتفاع (35.6) متراً، وتعلو الجامع من الخارج منارتان بارتفاع 48 متراً.