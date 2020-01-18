السياسة الخارجية العمانية .. أسس ومنطلقات ثابتة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد

رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد

السلطنة دولة سلام ، تسعى إليه وتعمل من أجل تحقيقه ولا تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة التي تتطلع إليها كافة شعوب المنطقة والعالم من حولها وفي مقدمتها الشعب العماني

سياسات السلطنة ومواقفها تتسم بالوضوح والصراحة والشفافية، في التعامل مع مختلف المواقف والتطورات

السلطنة تحتضن جهودا عديدة كثيرا منها غير معلن , للعمل على تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأطراف المعنية

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السلطنة ترفض دوما مختلف صور الاستقطاب في المنطقة إدراكا منها لحقيقة أن ذلك لا يسهم في حل المشكلات والخلافات

السلطنة دولة مستقلة ذات سيادة وتدير علاقاتها ومواقفها بما يحقق مصالحها الوطنية ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى

مسقط ـ العمانية: منذ أن انطلقت مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ دخلت عمان مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية استراتيجية، شاملة ومتكاملة ، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان ، شعبا ومجتمعا ودولة ، في كل المجالات وعلى مختلف المستويات ، سواء على الصعيد الداخلي ، او على مستوى علاقاتها مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من حولها.

ولأن سلطنة عمان دولة ضاربة بجذورها في التاريخ ، وطالما لعبت دورا حيويا ، وحضاريا مؤثرا في حقب التاريخ المتتابعة ، فان الرؤية الثاقبة لجلالة القائد الراحل رحمة الله عليه تفاعلت فيها الخبرة الثرية للتاريخ العماني ، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني ، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج ، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي ، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.

ومن هذا المنطلق الرائد لجلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد أكد رحمه الله في احدى خطبه قائلا ” قد أثبت النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية جدواه وسلامته بتوفيق من الله ونحن ملتزمون بهذا النهج الذي يقوم على مناصرة الحق والعدل والسلام والامن والتسامح والمحبة والدعوة إلى تعاون الدول من أجل توطيد الاستقرار وزيادة النماء والازدهار ومعالجة أسباب التوتر في العلاقات الدولية بحل المشكلات المتفاقمة حلا دائما وعادلا يعزز التعايش السلمي بين الامم ويعود على البشرية جمعاء بالخير العميم”

وبحكمة وبعد نظر وقدرة على قراءة الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية وتقاطعات المصالح في هذه المنطقة الحيوية من العالم ، وضع العاهل الراحل عليه رحمة الله منطلقات وأسس السياسة العمانية ، داخليا وخارجيا وفي علاقات السلطنة مع الأشقاء والأصدقاء ، على قاعدة صلبة هي العمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الداخلي ، ولكن ايضا على الصعيدين الاقليمي والدولي ، انطلاقا من أن السلام والامن والاستقرار هي ضرورات لا غنى عنها للبناء والتنمية وصنع حياة أفضل ، وتكريس كل الجهود لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء على كل المستويات.

وقد أكد جلالته طيب الله ثراه منذ سنوات عديدة أن السلطنة” دولة سلام ، تسعى اليه وتعمل من أجل تحقيقه ولا تتردد في بذل كل ما يمكنها من أجل هذه الغاية النبيلة، التي تتطلع اليها كافة شعوب المنطقة والعالم من حولها، وفي مقدمتها الشعب العماني، الذي مدّ جسور التجارة والمودة والصداقة مع كثير من شعوب المنطقة والعالم من حوله، شرقا وغربا منذ آلاف السنين.”

وفي الوقت الذي تم فيه بناء ركائز دولة عمانية فتية ، تقوم على حشد كل طاقات الشعب العماني ، وعلى المشاركة الواسعة لأبناء الخليج 365 في صياغة وبناء التنمية الوطنية ، والسير قدما لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية ، وفق خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات من ناحية ، والعمل على بناء القدرات العمانية للحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من ناحية ثانية ، وهو الذى كان يتواصل فيه العمل برعاية مباشرة ومتواصلة من جانب جلالته عليه رحمة الله، فان العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية ، بل وعلى مستوى العالم شكل جوهر السياسة الخارجية العمانية والركيزة التي انطلقت منها مواقف السلطنة ورؤيتها وتعاملها مع مختلف التطورات الخليجية والعربية والاقليمية والدولية ، ليس فقط لأن السلطنة ليس لها أعداء ، وليست لديها خلافات ولا صراعات مع أي طرف آخر ، ولكن أيضا لأنها تسعى الى بناء صداقات وعلاقات طيبة تقوم على التعاون المثمر والمصالح المتبادلة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العالم أجمع.

ومن أهم الكلمات التي أكد عليها جلالته رحمه الله في هذا الجانب كلماته المشهورة “اريد ان انظر الى خارطة العالم ولا أجد بلدا لا تربطه صداقة بعمان”.

وفي هذا الإطار اتسمت سياسات السلطنة ومواقفها بالوضوح والصراحة والشفافية، في التعامل مع مختلف المواقف والتطورات، خليجية وعربية ودولية، سواء على المستوى الثنائي، او المتعدد الأطراف، او الجماعي.

ولأن ذلك ظل ملمحا ثابتا ومستمرا ، في مختلف المواقف والظروف ، التزاما وارادة ورغبة في القيام بكل ما يمكن لتحقيق السلام والاستقرار لدول وشعوب المنطقة والعالم من حولها ، فإنه ليس مصادفة ان تحظى القيادة الحكيمة لجلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه بتقدير اقليمي ودولي واسع النطاق على مستوى قيادات العالم وشعوبه ، وأن تحظى الدبلوماسية العمانية بثقة الجميع وتقديرهم ، بل وأن تكون السلطنة طرفا فاعلا في كل الجهود الخيرة التي تسعى من أجل حل المشكلات الخليجية والاقليمية وغيرها على امتداد العقود الماضية ، وأن تكون السلطنة مقصدا للعديد من قيادات المنطقة والعالم للتشاور وتبادل الرأي مع جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور رحمة الله عليه وان تحتضن السلطنة جهودا عديدة ، معلنة وكثير منها غير معلن ، للعمل على تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأطراف المعنية بمشكلات عديدة ، خليجية وعربية واقليمية ودولية ، وهو ما حظي بتقدير كبير على مستويات عديدة والامثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى.

وبينما انطلقت السياسة والمواقف العمانية من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ، ورفض التدخل على أي نحو في الشؤون الداخلية العمانية ، والإلتزام بمبادئ الحق والعدل والانصاف في إطار الإنتماء العربي والإسلامي ، وحل المنازعات بالطرق السلمية، والعمل على الأخذ بسبل الحوار الإيجابي ، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم الجهود الطيبة التي تقوم بها المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى ، العاملة من أجل السلام والتعاون بين الدول والشعوب ، فإن السلطنة رفضت دوما مختلف صور الاستقطاب في المنطقة ، إقليميا ودوليا ، ادراكا منها لحقيقة أن ذلك لا يسهم في حل المشكلات والخلافات ، وسعت بدلا من ذلك من أجل إتاحة الفرص ، لتحقيق قدر أكبر من التفاهم والفهم والإدراك الصحيح للمواقف بين الاطراف المختلفة بشأن قضية أو أخرى ، يقينا منها من أن الفهم الصحيح للمواقف من شأنه أن يسهم في تقصير المسافات ، وفي بناء الجسور بين الأطراف المختلفة.

وقد أكد جلالته رحمه الله وهو يرسم هذه العلاقات قائلا “لقد اعتمدنا دائما في سياستنا الخارجية ثوابت أساسية ومبادئ رئيسية تتمثل في حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وإحترام القوانين والأعراف الدولية ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها تعبيرا عن قناعتنا بأن حل الخلافات بروح الوفاق والتفاهم إنما هو سلوك حضاري يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم”.

وقد أدى ذلك إلى أن تضطلع السلطنة، في حالات كثيرة، بدور وأن تبذل مساعيها الحميدة، التي نجحت في مرات كثيرة في حل مشكلات كانت بمثابة تهديد للأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

ومع أن السلطنة لا تبحث عن دور في هذا المجال، إلا أنها تستجيب عادة عندما تطلب منها الأطراف المعنية القيام بدور، ثقة منهم في جديتها وإخلاصها وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويقينا أيضا بأن السلطنة لا تستغل جهودها الخيرة لتحقيق مصلحة ذاتية، ولا توظفها من أجل أجندة خاصة، لسبب بسيط هو أنها يهمها أن يعم السلام والأمن والاستقرار والوئام بين دول وشعوب المنطقة، وأنها لم تقم أبدا ببناء علاقات مع طرف على حساب أطراف أخرى، لأن علاقاتها مع الجميع طيبة في إطار اولويات السياسة والمصالح العمانية على المستويات المختلفة.

ولم تكن مواقف وممارسات السلطنة وتعاملها مع مختلف التطورات، خليجية وعربية وإقليمية ودولية على إمتداد السنوات الماضية وحتى الآن سوى انعكاس للمنطلقات والأسس الثابتة للسياسة العمانية، وعلى قاعدة أن السلطنة دولة مستقلة ذات سيادة وتدير علاقاتها ومواقفها بما يحقق مصالحها الوطنية ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، بعيداً عن أية ضغوط أو تأثيرات، خاصة وأن أحداث الماضي القريب والبعيد قد أكدت سلامة مواقف السلطنة وبعد نظرها بل وأهميتها لدول المنطقة من حولها،

وذلك في كثير من المواقف ولو بعد سنوات.

والمؤكد أن ما تتعرض له المنطقة، وما تمر به خليجيا وعربيا واقليميا من اضطراب وتحديات يزيد من أهمية وضرورة العمل وبذل الجهد الجاد والمخلص من جانب السلطنة، لحل الخلافات والتقريب بين المواقف وتحقيق الفهم والادراك الصحيح للمواقف بين الأطراف المعنية، وصولا إلى السير على طريق الحل السلمي للأوضاع التي تعانيها أكثر من دولة عربية شقيقة، والحمد لله تسجل السياسة العمانية الواضحة والصريحة الكثير من النجاحات في هذا المجال. بفضل حكمة وبعد نظر الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ السير على خطى القائد الراحل رحمه الله حيث قال جلالته وعلى الصعيد الخارجي ” فإننا سوف نترسّم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات، كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم “.

وأضاف جلالة عاهل البلاد المفدى هيثم بن طارق بن تيمور رعاه الله سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام”.

وفي الشأن العربي أكد جلالته ” سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية”.

كما أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم بأن عُمان ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم وسنبني علاقاتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات.