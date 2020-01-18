جلالة السلطان يتلقى التهاني من رئيسي مجلسي الدولة والشورى والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والمفتش العام

في المحليات 19 يناير,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم فيما يلي نصها :

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق المجد والسؤدد خطاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يشرفني وجلالتكم تحظون بثقة الأسرة المالكة، وشعبكم الوفي سلطانا معظما لعُمان العظيمة ، متوليا باسم الله وعلى بركة منه مقاليد الحكم في السلطنة..

أن أرفع لمقام جلالتكم السامي باسمي شخصيًا وباسم أعضاء مجلس الدولة وموظفيه أسمى آيات التهاني مقرونة بصادق الأماني بأن يوفق الله تعالى جلالتكم لما فيه خير وطنكم وشعبكم والإنسانية جمعاء.

معاهدين جلالتكم ـ نصركم الله ـ على خالص الولاء ، وصادق البذل والعطاء خدمة لهذا الخليج 365 العزيز في ظل قيادتكم الرشيدة.

مولانا جلالة السلطان المعظم.

إن الإرث الكبير الذي تركه المغفور له بإذن الله السلطان قابوس رحمه الله

، والسمعة الطيبة التي ترك عمان عليها داخليًا وخارجيًا تُحتم علينا جميعًا كعمانيين المحافظة عليها والإضافة إليها وتلك ـ كما أشرتم جلالتكم في

خطابكم السامي ـ أمانة عظيمة ، ومسؤوليات جسيمة ينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه ، وأن نسير قدماً نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

معاهدين جلالتكم في مجلس الدولة أن نكون تحت أمركم السديد وتوجيهكم الكريم للوصول إلى الغايات العظمى التي تسعون لها والآمال الكبرى التي تنظرون إليها.

حفظكم الله تعالى قائدًا عظيمًا وزعيمًا برّا كريمًا لوطنكم وشعبكم ، سائلين الله تعالى دومًا أن نكون عند حسن ظنكم بنا خدمة لكم وللوطن العزيز.

إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى ، بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، فيما يلي نصها:

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظكم الله ورعاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشرفني يا مولاي وأعضاء مجلس الشورى وموظفيه أن نتقدم لمقام جلالتكم السامي بالتهنئة الخالصة لتولي جلالتكم مقاليد الحكم في هذا الخليج 365 العزيز ، مؤكدين لجلالتكم حفظكم الله البقاء صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة وبذل النفوس رخيصة لتبقى عمان شامخة أبية عزيزة كريمة.

مولاي صاحب الجلالة..

إن مسيرة الشورى التي أرسى أسسها وثبّت أركانها المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ ستبقى مستمرة، ماضية نحو تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات والقيام بدور المجلس التشريعي والرقابي في المسيرة المباركة التي توليتم حفظكم الله زمام أمورها مستنيرين بتوجيهكم الحكيم ماضين على نهجكم القويم ساعين بكل عزم وإصرار صفا واحدا نحو العلا والمجد والسؤدد.

مولاي صاحب الجلالة..

سيبقى مجلس الشورى دوما وأبدا السند المتين والحصن الحصين وسيعمل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق آمال وطموحات أبنائه، مؤكدين لجلالتكم العهد والولاء والبذل والعطاء والثبات والانتماء، متضرعين للمولى جلت قدرته أن يحفظ جلالتكم ويبقيكم ذخرا لهذا الخليج 365 ولأبنائه الكرام وأن يديم على جلالتكم وافر نعمائه ويسبغ عليكم خيره وآلائه وأن تمضي مسيرة الخير والبناء في عهدكم الميمون بخطى ثابتة وعزيمة راسخة وبذل غير محدود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم فيما يلي نصها :

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظكم الله ورعاكم القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وجميع منتسبي هذه الوزارة أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توليكم مقاليد الحكم في هذا الخليج 365 العزيز متوجهين بخالص الدعاء إلى الباري جل شأنه أن يحفكم بعين عنايته وأن يمن على مقامكم السامي بالعمر المديد في رداء الصحة والعافية وضارعين للمولى جلت قدرته أن تكون عمان في كنف قيادة جلالتكم منارة تشع بالنهضة والتقدم والازدهار وتنعم بالأمن والأمان والرخاء والسلام وأن يسدد الله على طريق الخير خطاكم لمواصلة المسيرة المباركة التي بدأها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ لتحقيق كل ما ينشده الخليج 365 العزيز من تقدم ونمو وازدهار وكل ما فيه رفعة وعزة عُمان مجددين لجلالتكم العهد والولاء والسمع والطاعة ماضين خلف قيادتكم جندًا أوفياء وحراسًا أمناء رافعين أكف الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالتكم ذخرًا للوطن وراعيًا لهذه المسيرة المباركة ويحيطكم برعايته ولطفه إنه تعالى سميع مُجيب.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُرطة والجمارك، بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، فيما يلي نصها:

مولاي حضرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم

القائد الأعلى ـ حفظكم الله ورعاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني بمناسبة تولي جلالتكم ـ نصركم الله ـ مقاليد الحكم أن أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات داعيًا الله تعالى أن يكلأكم برعايته وتوفيقه وعونه على الدوام.

مولاي حضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم ،

إن منتسبي شرطة عُمان السلطانية ليجددون العهد لجلالتكم نصركم الله ـ حماةً للحق، وحرّاسًا لبلادنا الغالية، والمحافظة على منجزاتها، وخدمة أهلها الكرام على الوجه الذي ترضون عنه بإذن الله.

حفظكم الله تعالى، ونصركم، وحقق على يديكم لعُمان وشعبكم الوفي مزيدًا من التقدم والازدهار والخير العميم.