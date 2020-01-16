عدد من ولايات شمال السلطنة تشهد أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد وتساقط الثلوج على قمم الجبال وتكوّن الصقيع نتيجة لأخدود لمنخفض جوي

التوقعات تشير الى استمرارية هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة

ـ الدفاع المدني ينقذ 18 شخصا في السيب ويتعامل مع عدد من البلاغات حول احتجاز مياه الأمطار عددا من المركبات

ـ جريان الأودية والشعاب والأمطار تواصلت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

السيب ـ من عبدالعزيز الزدجالي:

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

السويق ـ من صالح الريسي:

الجبل الأخضر ـ من سليمان أولادثاني:

المصنعة من ـ خليفة الفارسي:

تصوير ـ سعيد البحري وكومار:

شهدت عدد من ولايات السلطنة أمس هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة استمرت منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من ليلة أمس مصحوبة بتساقط حبات البرد وتكّون الثلوج على قمم الجبال، نتيجة تاثير اخدود لمنخفض جوي على شمال السلطنة، حيث تشير آخر التوقعات الصادرة من المديرية العامة للارصاد والملاحة الجوية الى استمرارية تدفق السحب الماطرة وهطول امطار متفرقة على سواحل بحر عمان وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة، اضافة الى استمرارية الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة لغاية يوم السبت القادم.

وقد تركزت غزارة الامطار على ولاية السيب بمحافظة مسقط حيث سجلت الولاية 28 ملم وهي الأعلى على مستوى الولايات التي شهدت هطول أمطار أمس، حيث قام رجال الدفاع المدني والاسعاف بإنقاذ 18 شخصاً غمرت الامطار منازلهم بمنطقة الموالح بولاية السيب، حيث هرع رجال الدفاع المدني وتمت عملية الانقاذ، كما قام الدفاع المدني والاسعاف بالتعامل مع العديد من البلاغات اثر احتجاز مياه الأودية عدداً من المركبات، حيث تم التعامل مع البلاغات واخراج المركبات العالقة بمياه الأودية.

* السيب

في ولاية السيب شهدت منطقة المعبيلة الجنوبية، هطول كميات غزيرة من الأمطار منذ ساعات الصباح الباكر يوم أمس، حيث لم تشهد المنطقة هطول هذا الكم من الأمطار منذ إعصار (جونو) عام 2007، كما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة المعبيلة جريان أودية جديدة أصابت الضرر ببعض المركبات التي قام أصحابها بركنها على مقربة من الشارع القريب من المنطقة الثامنة بقصد ذهابهم إلى أماكن عملهم برفقة زملائهم، بالإضافة الى تأثر بعض المنازل بأضرار بالغة إثر دخول المياه الى منازلهم، ونظراً للكم الهائل من الأمطار التي تشهدها المنطقة قامت شرطة عمان السلطانية بإغلاق بعض الطرق حفاظاً على أرواح الموطنين.

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* العامرات

وفي ولاية العامرات ونتيجة لتأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي تشكلت السحب الركامية منذ الصباح الباكر وتلبدت السماء بالغيوم التي حجبت أشعة الشمس على مناطق وقرى الولاية، مما أدى إلى هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة وتواصلت خيرات السماء طوال اليوم جرى على إثرها عدد من الشعاب المختلفة منها الشعاب القادمة من مدينة النهضة ومناطق مرتقعات العامرات التي تصب جميعها في وادي عدي وأدت إلى جريانه.

وفي الفترة الصباحية قامت شرطة عمان السلطانية بغلق الحركة المرورية على طريق عقبة بوشر ـ العامرات لفترة مؤقتة كإجراء احترازي بسبب هطول الأمطار من أجل السلامة العامة وتم فتحها بعد توقف المطر، أما في بقية طرق الولاية فكانت الحركة انسيابية حيث لم تنزل الأودية القوية التي تسبب قطع الطرق وعرقلة الحركة المرورية، فيما خرجت العائلات للاستمتاع بالأجواء الباردة في فترة العصر في مختلف مناطق وقرى الولاية.

* صور

وشهدت ولاية صور ونياباتها منذ صباح أمس هطول أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق وخاصة نيابة طيوي وذلك نتيجة تأثر أخدود المنخفض الجوي الذي تتعرض له محافظات وولايات شمال السلطنة، حيث سالت على إثرها الشعاب بوادي طيوي ووادي شاب ومركز النيابة، كما أثّر هطول الامطار بمركز المدينة بولاية صور والذي أحدث تجمعات للبرك المائية، حيث استمرت الأمطار في الهطول من الصباح الى وقت العصر في بعض المناطق ومازالت الأجواء في ولاية صور ونياباتها وقراها ملبدة بالغيوم وتشهد زخات المطر الخفيف في بعض الأحيان.

فيما شهدت عدد من القرى الجبلية التابعة لنيابة طيوي موجة من البرد نظراً لهطول الأمطار وهبوب الرياح بها، حيث لوحظ انخفاض كبير في درجات الحرارة في قرية حلوت وصلت إلى مستوى الـ(صفر – 0) مما تسببت في تكوُّن الثلوج وتجمد المياه بقرية حلوت التي تتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مر الأوقات لاسيما في فصل الشتاء.

* السويق

وشهدت ولاية السويق صباح أمس أمطاراً متفاوتة الغزارة على جميع قرى الولاية والتي استمرت بالهطول لفترات طويلة مما تسبب لجريان بعض الشعاب.

* المصنعة

وهطلت صباح يوم أمس أمطار على قرى ولاية المصنعة تراوحت بين القوية والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة مما أدى الى تكّون تجمعات مائية أمام أغلب المحلات التجارية بقرية الطريف وكذلك في الطرق الداخلية في بعض القرى.

* الجبل الأخضر

تساقطت يوم أمس على سفوح الجبل الأخضر في وقت مبكر حبات البرد على أغلب مناطق وقرى النيابة، حيث استمر التساقط لفترة طويلة مما دفع أهالي وزوار النيابة للخروج والاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة، كما اكتست الجبال بياضاً استدعى المصورون والهواة للخروج وتصوير المناظر الجميلة، وقد صاحب نزول الأمطار في الأيام الاخيرة انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ تجمدت على أثره المسطحات المائية.