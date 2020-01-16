جلالة السلطان يتسلم رسالة من رئيس الولايات المتحدة

مسقط ـ العمانية:

تسلم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رسالة خطية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وذلك خلال استقبال جلالته بقصر العلم العامر صباح أمس الوفد الرئاسي الأميركي برئاسة معالي دان برويليت وزير الطاقة الأميركي الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه .

وقد أعرب معالي الضيف الأميركي والوفد المرافق له خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص التعازي والمواساة باسم القيادة والحكومة والشعب الأميركي الصديق في الفقيد الكبير .

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وعظيم تقديره لمعالي الضيف والوفد المرافق له على ما عبروا عنه من تعازي ومواساة صادقة.

حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

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