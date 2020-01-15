جلالة السلطان يستقبل ملك بلجيكا ومبعوث الرئيس الإيطالي

جلالته يعرب عن خالص شكره وتقديره على التعازي الخالصة والمواساة الصادقة

مسقط ـ العمانية:

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر صباح أمس جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا والوفد المرافق لجلالته الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد قدم جلالة الملك فيليب خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

من ناحيته أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة.

حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر صباح أمس معالي فرانشيسكو بوكيا وزير الشؤون الإقليمية الإيطالي والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية.

وقد نقل المبعوث الإيطالي إلى جلالته والأسرة المالكة تعازي ومواساة فخامة رئيس الجمهورية الايطالية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الإيطالي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.

حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وصاحب السمو السيد حمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.