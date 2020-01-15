السيدة الجليلة تتلقى التعازي من حرم أمير قطر وحرم حمد بن خليفة وفاطمة بنت مبارك

مسقط ـ العمانية:

استقبلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم بقصر العلم العامر ظهر أمس صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه .

كما استقبلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم بقصر العلم العامر صباح أمس صاحبة السمو الشيخة حرم صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لها التي وصلت إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

واستقبلت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لها لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه .

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