جلالة السلطان يستقبل وفود المعزين من دول العالم

جلالته يعرب عن خالص شكره وتقديره للمعزين داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

مسقط ـ العمانية: ‏استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان ‎هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة أسبانيا والوفد المرافق الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه. وقد أعرب جلالة الملك خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد. ‏ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة أسبانيا على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس فخامة محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له. وقد أعرب فخامته عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه. ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصومالي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب الصومالي الشقيق كل مكروه.

رافق فخامته خلال زيارته معالي أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازي والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ شيخ الأزهر الشريف على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

رافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته كل من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وفضيلة القاضي محمد محمود عبدالسلام الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما اللذين وصلا إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والوفد المرافق لهما على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب القطري الشقيق كل سوء ومكروه.

وقد رافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر وفد ضم كلا من: سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والوفد المرافق له. وأعرب الشيخ زايد خلال اللقاء عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الشيخ زايد والوفد المرافق له على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب الاماراتي الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب معاليه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وأعرب معاليه خلال اللقاء عن خالص التعازي والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه شكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معالي الدكتور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له. وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في الفقيد الكبير، ومتمنيًا لعاهل البلاد المفدى التوفيق والسداد لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له بإذن الله. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.وكان دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان قد وصل للبلاد صباح أمس في زيارة للسلطنة تستغرق يومًا واحد، ويرافق دولة الضيف حرمه ووفد رسمي ضم عددا من كبار المسؤولين اليابانيين.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ونقل المعلم تعازي ومواساة فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبه والشعب السوري الشقيق كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي إلياس بو صعب وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس العماد مشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

ونقل المبعوث اللبناني تعازي ومواساة فخامة الرئيس اللبناني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس اللبناني على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي سيد علي شيخان وزير المالية والميزانية القمري مبعوث فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة. ونقل المبعوث القمري تعازي ومواساة فخامة الرئيس القمري لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره للرئيس القمري على التعازي الخالصة والمواساة الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب فخامته والشعب القمري الشقيق كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني مبعوث فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. ونقل المبعوث الباكستاني تعازي ومواساة فخامة الرئيس الباكستاني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره للرئيس الباكستاني على التعازي الخالصة والمواساة الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنب فخامته والشعب الباكستاني الصديق كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس كريستيان وولف والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس فرانك فالتير شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ونقل مبعوث فخامة الرئيس الألماني تعازي ومواساة فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية له على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبه والشعب الألماني الصديق كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي محمد عبود محمد وزير الدولة بجمهورية تنزانيا المتحدة مبعوث فخامة الرئيس جون ماجافولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة. ونقل المبعوث التنزاني تعازي ومواساة فخامة الرئيس التنزاني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه .

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُجنب فخامة الرئيس التنزاني والشعب التنزاني الصديق كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي أدولف أوجي رئيس الاتحاد السويسري السابق مبعوث فخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري والحكومة السويسرية. ونقل المبعوث السويسري تعازي ومواساة فخامة رئيسة الاتحاد السويسري لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه .

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيسة الاتحاد السويسري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سعادة السفير ستانيمر بوكي بك مبعوث فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا. ونقل المبعوث الصربي تعازي ومواساة فخامة الرئيس الصربي لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصربي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي وانج تشي جانج وزير العلوم والتكنولوجيا مبعوث فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ونقل المبعوث الصيني تعازي ومواساة فخامة الرئيس الصيني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه. ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصيني على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سعادة السفير ستيفن ديون سفير كندا لدى السلطنة مبعوث فخامة جولي باييت حاكم عام كندا. ونقل المبعوث الكندي تعازي ومواساة فخامة حاكم عام كندا لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة حاكم عام كندا والشعب الكندي الصديق على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي جيونغ كيونغ دو وزير الدفاع الوطني الكوري مبعوث فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

ونقل المبعوث الكوري تعازي ومواساة فخامة الرئيس الكوري لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الكوري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي نجيب بلالا وزير السياحة والحياة البرية بجمهورية كينيا مبعوث فخامة الرئيس فاهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. ونقل المبعوث الكيني تعازي ومواساة فخامة الرئيس الكيني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الكيني على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب فخامته والشعب الكيني الصديق كل مكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي مختار عباس نقوي مبعوث الرئاسة لجمهورية الهند. ونقل المبعوث الهندي تعازي ومواساة دولة رئيس الوزراء الهندي لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره للحكومة والشعب الهندي الصديق على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل. حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب الحريري خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لرئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم والشعب اللبناني الشقيق كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.