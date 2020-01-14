جلالة السلطان يتلقى مزيدا من التعازي من قادة العالم ورؤساء الحكومات

- المعزون يؤكدون أن ميراث جلالة السلطان قابوس بن سعيد سيبقى محفورًا في التاريخ بفضل إنجازاته العظيمة

مسقط ـ العمانية:

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعرب من خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد، مشيرًا إلى أنه برحيل السلطان قابوس تفقد عُمان العاهل الذي تمكن من تحويل البلد إلى أمة حديثة ومتطورة وفتحها أمام العالم وأدرجها في أكثر المحافل الدولية الثقافية والفنية المرموقة طوال فترة حكمه، ولم يألُ قصارى جهده لتشجيع التكامل الإقليمي، وبحكمة جلالته ـ رحمه الله ـ وبُعد نظره وعزيمته جعل السلطنة فاعلاً أساسيًا في ضمان الاستقرار في الخليج وفي الجوار.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس لورونتينو كورتيزو رئيـس جمهورية بنما في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ضمنها خالص التعازي وعظيم المواساة باسمه وباسم الحكومة وشعب بنما الصديق لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في هذا المصاب الجلل، مؤكدا فخامته بأن ميراث جلالة السلطان قابوس بن سعيد سيبقى محفورًا في التاريخ بفضل إنجازاته العظيمة في تحديث وتطوير السلطنة تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا من الوحدة والتفاهم للدول المحبة للسلام، معربًا عن يقينه من أن السلطنة تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الحكيمة ستواصل المضي قدمًا مع الأمة العربية والعالم، سعيًا وراء التفاهم والاستقرار والسلام، متمنيًا لجلالة السلطان المعظم الصحة والرفاهية وللشعب العماني التقدم والازدهار.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس كـلاوس يوهانيس رئيس رومـانـيــا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ضمنها فخامته بالغ الحزن والأسى لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل، مشيرًا فخامته إلى أن جلالة السلطان قابوس ـ عليه رحمة الله ـ كرّس حياته لتحقيق السلام والازدهار، وبأن شخصيته ستبقى في ذاكرة الجميع بفضل حكمته ومساهمته في تطوير السلطنة وحفاظه على المناخ الأمني والاستقرار في المنطقة الذي أرساه عن طريق إقامة العلاقات الودية مع جميع البلدان في المنطقة ومن أجل دوره الوسيط الموثوق والمبتكر الذي كان يقوم به في السياق الدولي.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعرب فخامته من خلالها نيابة عن حكومة وشعب سريلانكا خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في هذا المصاب الجلل سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعرب فخامته من خلالها باسمه وباسم الحكومة والشعب القبرصي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيتي تعزية ومواساة من فخامـة الرئيس قاسم جومارت رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة رئيس الجمهورية السابق نور سلطان نزاربايف في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ أعربـا عن بالغ الأسى والحزن لجلالة السلطان المعظم وللشعب العماني بوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ، مشيدين بسياسته الحكيمة وتفانيه الكبير في سبيل تنمية عمان ورقيها ومساهمته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريـا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعرب فخامته من خلالها نيابة عن حكومة جمهورية كوريا والشعب الكوري عن خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة الفقيد الراحل، مشيرا فخامته إلى أن جلالة السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ حقق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الملحوظ في السلطنة بمسمى النهضة العمانية تحت قيادته المتميزة، مشيدًا فخامته بتطور العلاقات الودية بين البلدين الصديقين، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تعزية ومواساة من معالي الدكتور علي محمد شين رئيس زنجبار في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه. ضمنها تعازيه ومواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب التـنـزاني الصديق لجلالة السلطان المعظم والأسرة المالكة والشعب العماني في هذا المصاب الجلل، مشيدًا بإسهامات العاهل الراحل في خدمة شعبه والإنسانية جمعاء، داعيًا الله تعالى أن يلهم جلالة السلطان المعظم والعائلة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان على فقدانه.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيتي تعزية ومواساة من كلٍ من: دولة عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق ودولة كاي بي شارما أولي رئيس وزراء جمهورية النيـبال الاتحادية الديمقراطية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعربــا عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في الفقيد الراحل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات تعازٍ ومواساة من كلٍ من: دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية ودولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية ودولة ماهيندا راجاباكسا رئيس الوزراء بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لجلالة السلطان المعظم وإلى الأسرة المالكة والشعب العماني في الفقيد الراحل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.