كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تشير التوقعات الصادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية الى احتمالية تأثير المحافظات الشمالية للسلطنة اليوم لأخدود من منخفض جوي وهطول أمطار متفاوتة الغزارة رعدية أحياناً، حيث يصاحب الأخدود تدني في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على قمم جبل شمس.

وقالت النشرة الجوية أمس: إنّ القراءة العددية تشير الى إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المحافظات، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى في عدد من الولايات الى ما دون العشر درجات مئوية، وبلغت أقل درجة حرارة على مستوى السلطنة درجتين تحت الصفر في جبل شمس بمحافظة الداخلية وجبل سمحان بمحافظة ظفار.

وفي ولاية ينقل بلغت درجة الحرارة 6 درجات مئوية وبلغت 8 درجات في جبل القمر وعبري، في حين بقت درجات الحرارة بشكل عام في بداية العشرينيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة تواصل الانخفاض وجبل «شمس» و«سمحان» يسجلان درجتين تحت الصفر وتوقعات بأمطار على شمال السلطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.