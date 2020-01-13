جلالة السلطان يستقبل وفود المعزين من دول العالم

أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساته في فقيد الخليج 365

ـ جلالته يعبر عن تقديره للمعزين داعيًا المولى القدير أن يجنبهم وشعوبهم كل سوء ومكروه

مسقط ـ العمانية: استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب البحريني الشقيق كل سوء ومكروه.حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب سموه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس كلا من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لهم.

الذين وصلوا إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان

قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعربوا خلال لقائهم بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في الفقيد داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لهم على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم والشعب الإماراتي الشقيق كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والوفد المرافق له.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

ومن جانبه شكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله و رعاه ـ سمو الشيخ والوفد المرافق له على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنبهم كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب معالي الضيف خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان والوفد المرافق له.

وأعرب الشيخ سلطان خلال اللقاء عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

ومن جانبه شكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله و رعاه ـ الشيخ سلطان والوفد المرافق له على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت وعددا من أعضاء مجلس الأمة والوفد المرافق لهم الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب معاليه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي وأعضاء مجلس الأمة والوفد المرافق لهم على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة وعددا من أعضاء المجلس والوفد المرافق لهم الذين وصلوا إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب معاليه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الشورى القطري وأعضاء المجلس والوفد المرافق لهم على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس الأمير مولاي رشيد والوفد المرافق له مبعوث جلالة الملك محمد السادس بن الحسن ملك المملكة المغربية.

ونقل المبعوث المغربي تعازي ومواساة جلالة ملك المملكة المغربية لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة وسمو الأمير على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب المغربي الشقيق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي محمد بن سالم ولد البشير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل المبعوث الموريتاني تعازي ومواساة الرئيس الموريتاني لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية الموريتانية على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب الموريتاني الشقيق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي دون برامودويناي وزير خارجية تايلاند والوفد المرافق له مبعوث جلالة ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند.

ونقل المبعوث التايلندي تعازي ومواساة جلالة ملك مملكة تايلاند لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة تايلاند على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب التايلندي الصديق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة وموارد المياه والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية السنغافوري والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

ونقل المبعوث السنغافوري إلى جلالته والأسرة المالكة تعازي ومواساة فخامة الرئيسة السنغافورية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيسة السنغافورية على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب السنغافوري الصديق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس معالي بورن بارسمان وزير الطاقة والموارد المائية النيبالي مبعوث فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.

ونقل المبعوث النيبالي تعازي ومواساة فخامة الرئيسة النيبالية لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيسة النيبالية على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه-. وقد أعرب معاليه خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لمعاليه على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة داعيًا المولي القدير أن يُجنب معاليه كل سوء ومكروه. حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس سعادة الدكتور خالد آرن مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة

المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب سعادة الضيف خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لسعادة الدكتور على تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنبه كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

واستقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان

قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب ميقاتي خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.