جلالة السلطان يستقبل خادم الحرمين الشريفين ويتلقى تعازيه في فقيد الخليج 365

في المحليات 14 يناير,2020 نسخة للطباعة

العاهل السعودي يعرب عن خالص تعازيه سائلًا الله تعالى أن يمُد جلالة السلطان بعونه وتوفيقه وأن يُسدد خُطاه لمواصلة المسيرة

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مسقط ـ العمانية: استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر العلم العامر أمس أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان سائلًا الله تعالى أن يمُد جلالة السلطان المعظم بعونه وتوفيقه وأن يُسدد خُطاه لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له بإذن الله.

من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيًا المولى القدير أن يُجنب جلالته والشعب السعودي الشقيق كل سوء ومكروه.

وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته وفد ضم عددا من أصحاب السمو الأمراء وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود.

كما رافق جلالة الملك وفد ضم عددا من أصحاب المعالي: معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر ومعالي الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم ومعالي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري ومعالي المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي ومعالي الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قد قام مساء أمس بزيارة قصيرة للسلطنة لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ حيث كان في استقباله ووداعه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وسعادة السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.