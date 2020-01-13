مجالس العزاء بمحافظات السلطنة تستقبل جموع المعزين من مواطنين ومقيمين فـي وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد لليوم الثاني على التوالي

مجالس العزاء بمحافظات السلطنة تستقبل جموع المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد

ولايات ـ العمانية: قريات ـ من عبدالله البطاشي: خصب ـ الخليج 365: صحار ـ من محمد السعيدي: الرستاق ـ من سيف الغافري: بركاء ـ من محمد المعولي: سمائل ـ من يعقوب الرواحي: جعلان بني بو حسن ـ من جمعة الساعدي: إبراء ـ من ماجد المحزري: ضنك ـ من ناعمة الفارسية: هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

استقبلت مجالس العزاء بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة امس ولليوم الثاني على التوالي جموع المعزين من مواطنين ومقيمين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الخليج 365 السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

حيث أعرب المواطنون والمقيمون عن بالغ حزنهم، متضرعين لله العلي القدير بالدعاء بأن يكون قبر جلالته روضة من رياض الجنة، وأن يدخله فسيح جناته.

* مسقط

ففي ولاية قريات بمحافظة مسقط استقبل سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي قريات جموع المعزين من المسئولين والشيوخ والرشداء والأعيان والأهالي والمقيمين بمختلف أنحاء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله تعالى ـ وذلك بقاعة الندوات والمحاضرات بمكتب سعادته.

حيث تضرع جموع المعزين إلى الله العلي القدير أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وأن يتقبل منه ويسكنه مع عباده الصالحين، متمنين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ أعزه الله وأبقاه ـ التوفيق والسؤدد مجددين العهد والولاء للمضي قدماً خلف قيادته لمواصلة المسيرة المظفرة التي أسسها السلطان الراحل ـ رحمه الله تعالى وطيب ثراه.

* محافظة ظفار

وفي محافظة ظفار استقبل سعادة سيف بن أحمد الغريبي والي ولاية رخيوت المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، رافعين أكف الضراعة إلى الله عزوجل أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة في واسع رحمته.

كما أدى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس ـ رحمه الله برحمته الواسعة.

وفي ولاية ضلكوت استقبل سعادة مسلم بن نصيب الشنفري والي ولاية ضلكوت أمس وفد من مديرية حوف بالجمهورية اليمنية الشقيقة لتقديم العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وأعرب الوفد عن بالغ حزنهم الشديد في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وفي ولاية سدح استقبل سالم بن محمد المعمري نائب والي سدح المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الولاية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقدم المعزون التعازي معبرين عن بالغ الحزن وصادق المواساة في فقيد عمان متضرعين إلى الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

أما في ولاية شليم وجزرالحلانيات فاستقبل عمر بن سيف الرواس نائب والي شليم وجزر الحلانيات بمكتب الوالي بشليم جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

حيث قدموا التعازي والمواساة إلى الأسرة المالكة الكريمة متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد فقيد الخليج 365 بواسع رحمته وأن يسكنه جناته وأن يلهم الشعب العماني جميعا الصبر والسلوان.

* محافظة مسندم

وفي محافظة مسندم توافد المعزون على مجلس العزاء الذي أقيم بمكتب سعادة الشيخ حمد المعمري والي مدحاء، كما استقبل سعادة الشيخ علي السعيدي والي بخا جموع المعزين بمجلس العزاء بالولاية.

وقد أعرب المعزون عن بالغ حزنهم على المصاب الجلل، داعين الله العلي القدير بأن يغمد روحه الجنة.

* شمال الباطنة

وفي محافظة شمال الباطنة تواصل أمس ولليوم الثاني على التوالي سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار استقبال جموع المعزين من شيوخ ورشداء واعيان واهالي والمقيمين بولاية صحار في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

وقد تضرع جموع المعزين الي الله العلي القدير أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ وان يتقبل منه ويسكنه مع عباده الصالحين، متمنين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ حفظه الله ورعاه ـ التوفيق والسؤدد مجددين العهد والولاء للمضي قدماً خلف قيادته لمواصلة المسيرة المظفرة التي اسسها السلطان الراحل ـ رحمه الله.

وفي ولاية لوى استقبل أمس سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي لوى بمكتب والي لوى المواطنين والمقيمين من مختلف قرى الولاية المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.

* جنوب الباطنة

وفي محافظة جنوب الباطنة استقبل أمس ولليوم الثاني سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق بمعية فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق والشيخ أحمد بن علي الشحي نائب والي الرستاق ولليوم الثاني على التوالي جموع المعزين من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء المجلس البلدي والمسؤولين بالمؤسسات المدنية والعسكرية و‏المشايخ والأهالي لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

‏وقد أعرب سعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ الدكتور والي الرستاق وجموع المعزين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والأسرة المالكة الكريمة وحكومته الرشيدة في فقيد الخليج 365 والأمة رافعين أكف الضراعة والدعاء للمولى عزوجل أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته وفيض مغفرته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً وأن يجزيه خير الجزاء والثواب والمنزلة العالية على ما قدمه لعمان لتصل إلى مراتب العلا من الحضارة والتقدم والازدهار وما تحقق خلال مسيرته من نهضة وتنمية شاملة في كافة مجالات الحياة، ومجددين العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والسير خلف قيادة جلالته الحكيمة نحو مواصلة درب المسيرة والعطاء والعمل على تحقيق المجد والتقدم والازدهار لبناء عمان الأبية والذود عن الخليج 365 والمحافظة على مكتسباته التي تحققت في العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وفي ولاية بركاء توافد المواطنون والمقيمون الى مكتب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي بركاء لتأدية واجب العزاء في وفاة فقيد الخليج 365 جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وذلك لليوم الثاني على التوالي معبرين عن بالغ حزنهم لفيقد الخليج 365 متضرعين الى المولى عز وجل ان يسكنه مساكن الابرار مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

* محافظة الداخلية

وفي محافظة الداخلية استقبل الشيخ سيف بن حمود البوسعيدي نائب والي سمائل بقاعة مكتب الوالي صباح أمس ولليوم الثاني جموع المواطنين والمقيمين بولاية سمائل الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء في فقيد الخليج 365 الغالي وباني النهضة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب المواطنين الذين توافدوا من مختلف القرى والمناطق التابعة لولاية سمائل عن بالغ حزنهم الشديد للمصاب الجلل الذي خيّم على كافة ربوع عمان من أقصاها إلى أقصاها لرحيل سيد عمان، متضرعين إلى الله عز وجل أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والشهداء والصالحين وأن يجزيه عن عمان وشعبها خير الجزاء.

* جنوب الشرقية

وفي محافظة جنوب الشرقية توافد المواطنون من كبير وصغير على مكتب سعادة والي جعلان بني بوحسن من اجل تقديم واجب العزاء في فقيد الخليج 365 وسلطان القلوب باني نهضة عمان الخيره جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته.

حيث استقبل المعزين سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي جعلان بني بوحسن وبحضور فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن محمد العزري ريس المحكمة الابتدائيه بجعلان بني بوحسن وقد تضرع المعزين والحضور بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يغفر لفقيد الخليج 365 وأن يجزيه خير الجزاء لما قدمته يده الكريمة من خير ومنجزات عظيمة عمت ربوع هذا الخليج 365 الغالي وأصبحت عمان في أمن وأمان.

كما أعرب المعزون عن الولاء والعرفان لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والسير خلف جلالته لخدمة عمان بكل اخلاص والمحافظة على الانجازات التي تحققت في عهد المغفور له جلالة السلطان قابوس المعظم أسكنه الله الفردوس الأعلى.

وفي ولاية جعلان بني بوعلي استقبل سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري والي ولاية جعلان بني بوعلي أمس ولليوم الثاني على التوالي جموع المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة في واسع رحمته.

كما أدى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس ـ رحمه الله برحمته الواسعة.

* شمال الشرقية

وفي محافظة شمال الشرقية توافدت جموع المعزين من مختلف قرى ولاية ابراء إلى مكتب والي ابراء لتقديم واجب العزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ تولاه الله بواسع رحمته.

حيث كانت في استقبال المعزين سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري القائم بأعمال محافظ شمال الشرقية ووالي ابراء، والشيخ سعود بن سيف المعولي نائب الوالي وفضيلة الشيخ سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة الابتدائية بإبراء.

حيث توافد المواطنون معبرين عن عمق حزنهم ومشاعرهم لهذا المصاب الجلل متضرعين لله عزوجل أن يتغمد روح جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بواسع رحمته.

وفي ولاية المضيبي استقبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم بن سيف آل عبدالسلام والي المضيبي بمعية نائب والي سمد الشأن ونائب والي نيابة سناو المواطنين الذين توافدوا على مكتب سعادته ولليوم الثاني من فترة العزاء.

حيث استقبل سعادته جموع المعزين في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ الذي قدموا من قرى ولاية المضيبي الى قاعة المناسبات بولاية المضيبي، حيث أعرب المواطنون عن مشاعر الحزن داعين الله ان يتغمد جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته.

* محافظة الظاهرة

وفي محافظة الظاهرة استقبل سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك وبحضور الشيخ سعيد بن محمد الراشدي نائب والي ضنك ولليوم الثاني على التوالي جموع المعزين من أبناء ولاية ضنك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

حيث توافد المواطنين من كافة بلدات وقرى الولايه مبتهلين إلى الله تعالى بالدعاء أن يغفر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

من جهة أخرى أدى أهالي ولاية ضنك مساء أمس بجامع السلطان قابوس بالولاية بحضور سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك وبحضور الشيخ سعيد بن محمد الراشدي نائب الوالي صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعين الله جلت قدرته ان يجزي المغفور له خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

* محافظة الوسطى

وفي محافظة الوسطى استقبل سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى وبحضور سعادة الشيخ سهيل بن محاد بن علي المعشنى والي هيماء بمجلس العزاء بمكتب والي هيماء جموع المعزين من المسؤولين والمواطنين والمقيمين وذلك بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ فقيد الخليج 365 والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

حيث تضرع المعزون بالدعاء إلى الله عزوجل أن يغفر للقائد الراحل وأن يجعل مثواه الجنة، معاهدين الله أن تبقى عمان وشعبها على النهج الذي رسمه السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ومجددين العهد والولاء لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه وأيده بنصره ـ إنه سميع مجيب الدعاء.