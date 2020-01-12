ستبقى شامخا في قلوبنا

عن أي فقدٍ نتحدث؟!، وأي وداعٍ نعبّر عنه، والشعور يلجمنا بالحزن، والكلمات ذاتها تبحث عن كلمات تصوغ فيها مرثيتها وتربت فيها على أكتافنا، أكتاف خمسين عاماً من الحب والرخاء، والوجع أكبر من أن يوصف أو ننعيه فيها.

ما كنت أحسب أن أسبوعي المثقل بالكآبة والانقباض هو لفجيعة سوف أبكيه فيها، بعدما نفضت قلوبنا قلقها عليه، واستطابت واطمأنت على سلطانها ومولاها وحبيبها.. على من تعشقه الأرض وتمتلئ بسماحته وسلام روحه التي فاضت إلى بارئها في هدوء وسكينة، واستيقظت أرواحنا على ضجيج الفقد والمصيبة.

ما كنت أحسب أن المقال الذي كنت قد جهزته لعنفوان العلاقة بين القائد والشعب وانسجام السبعين مع حاضرها أنسخه بمقال مدجج بألم الرحيل، وفقد حبيب الشعب جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه، وألهم شعبه العزيز الصبر والسلوان.

ما كنت أحسب أن الهلع والخوف الذي رأيناه في عيون صغارنا التي تناثرت بالدموع خوفاً عليه واستبشرت فرحاً بسلامته تموت مساء الجمعة ويلهبها الحزن، وهم الذين ولدوا مترفين منعمين بمنجزات النهضة المباركة، ولم يعاصروا خطواتها الأولى وتحدياتها، ولم يجربوا التعليم تحت الشجرة، ولم يكتب لهم ملاحقة الموكب السامي في جولاته، وفرحة إلتفاتته وابتسامته، وتلويحات يده الكريمة، بل عمق خطابات جلالته وصدى (شعبنا العزيز) حتى يفهموا أين كانت عمان؟، وكيف تحولت؟ وما هي قصتها مع الجهل والعزلة؟، وكيف أصبحت بين الأمم؟ حتى يثمنوا للتاريخ وثبته، حتى يستوعبوا معنى الرحيل؟ وأي رحيل؟!.

رحم الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي ترجل عن صهوة جواده تاركاً لعمان وشعبها إرثاً زاخراً بالانجازات، وآخر جميلاً بالذكريات والتفاصيل التي سيبقى شعبه يرونه فيها، ويعيشونها بكل حب وإمتنان، ويبقى صوته وكلماته، تطوافهم الذي يستطيبون به ويستمدون منه قوتهم مذكرين بعضهم البعض بوصاياه.

رحم الله جلالة السلطان قابوس الذي سيبقى شامخاً في قلوبنا نبراساً منيراً، وإن رحل بجسده إلا أن روحه ستبقى تلامس شغاف قلوبنا، نلقيها التحية وتربط على قلوبنا.

سنمضي بعون الله مجددين العهد والولاء لهذا الخليج 365 العزيز تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، سنمضي بعون الله بلا شقاق ولا فتن، سنمضي أشداء على الأعداء رحماء فيما بيننا.

جميلة بنت علي الجهورية

من أسرة تحرير (الخليج 365)

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