مجالس العزاء بمحافظات وولايات السلطنة تستقبل المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد

في المحليات 13 يناير,2020 نسخة للطباعة

ـ المعزون يتضرعون لله عزوجل بأن يرحم المغفور له ويسكنه فسيح جناته

ولايات، مسقط ـ العمانية: السيب ـ من عبدالعزيز الزدجالي: خصب ـ من محمد العلوي: صحار ـ من محمد السعيدي: المصنعة ـ من خليفة الفارسي: الحمراء ـ سيف الهطالي: بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: صور ـ من عبدالله باعلوي: القابل ـ من علي الحارثي: عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري:

استقبلت مجالس العزاء بمكاتب المحافظين والولاة بمختلف محافظات وولايات السلطنة أمس جموع المعزين بوفاة المفغور له بإذن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ حيث توافد المعزين على مجالس العزاء، معبرين عن بالغ حزنهم، داعين الله العلي القدير بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ففي محافظة مسقط بولاية السيب توافد يوم أمس أهالي ولاية السيب الى مكتب الوالي لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمة الله تعالى عليه، حيث أعرب الحضور عن حبهم لقائدهم الذي زرع فيهم قيماً اجتماعية أصيلة صعدت بهم الى مصافي الدول، فاستطاع جلالته منذ تولي حكمه في العام 1970 في تأسيس الدولة العمانية الحديثة، والتي أصبحت اليوم يشار اليها بالبنان.

وقد أعرب سعادة الشيخ ابراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب عن حزنه بهذا المصاب الجليل، حيث قال: إن المفغور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور يتمتع بمكانة كبيرة في نفوس العمانيين عامة، فمنذ بداية عهد 1970 حتى لحظة وفاته، شهدت السلطنة العديد من الانجازات، ولكن هذه سنة الحياة ويجب علينا أن نرضى بها، إذ لا رادَّ لقضاء المولى عزوجل، كما أضاف سعادته: إن جلالته هو المؤسس للدولة العمانية الحديثة، فالجميع يعلم كيف كان وضع السلطنة عند توليه مقاليد الحكم، فالفرق كبير جداً بين الأمس واليوم، فجلالته أولى كافة فئات المجمتع جلَّ اهتمامه.

وفي ولاية بوشر استقبل أمس سعادة الشيخ يحيي بن ناصر الحراصي والي بوشر المواطنين والمقيمين الذين توافدو لتقديم التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وذلك بقاعة مكتب سعادة والي بوشر، ورفع المعزين اكف الضراعة إلى الله تعالى أن يجعل قبر المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ روضة من رياض الجنة وان يجزيه خير الجزاء وان يبدله دارا خير من داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وفي ولاية مطرح استقبل أمس سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح وأشرف بن ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط والسيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مطرح جموع المعزين من أبناء ولايتي مسقط ومطرح في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وذلك بمبنى ديوان عام محافظة مسقط.

كما استقبل سعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات بمكتبه أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ من أبناء ولاية العامرات، حيث رفع المعزون أكفهم إلى الله بأن يجعل قبر جلالة السلطان قابوس روضة من رياض الجنة وأن تكون الجنة مثواه.

* محافظة ظفار

وفي محافظة ظفار استقبل أمس سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار صباح أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

وقد استقبل سعادته بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار عدداً من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والشيوخ والمواطنين والمقيمين، تغمد الله فقيد الخليج 365 بواسع رحمته ورضوانه وألهم الجميع الصبر والسلوان وأنزله منازل الصالحين واسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب الدعاء.

كما استقبل أمس سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت صباح أمس جموع المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد تضرع جموع المعزين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وفي ولاية ضلكوت استقبل أمس سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي ولاية ضلكوت جموع المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من كل مناطق الولاية المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، داعين المولى عزوجل أن يرحم جلالة السلطان قابوس بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

* محافظة مسندم

وفي ولاية خصب بمحافظة مسندم استقبل أمس سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي خصب جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في ولاية خصب بمحافظة مسندم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه وأدخله فسيح جناته.

حيث توافد أهالي الولاية والقرى التابعة لها ونيابة ليما والمسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية مقدمين خالص تعازيهم ومواساتهم للأسرة المالكة الكريمة والى أبناء الشعب العُماني متضرعين الى الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، كما قدموا مبايعتهم بالولاء والطاعة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ حفظه الله ورعاه.

* شمال الباطنة

وفي محافظة شمال الباطنة استقبل أمس سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار جموع المعزين من شيوخ ورشداء واعيان واهالي والمقيمين بولاية صحار في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

وقد تضرع جموع المعزين الي الله العلي القدير أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله ـ وأن يتقبل منه ويسكنه مع عباده الصالحين، متمنين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ حفظه الله ورعاه ـ التوفيق والسؤدد مجددين العهد والولاء للمضي قدما خلف قيادته لمواصلة المسيرة المظفرة التي اسسها السلطان الراحل – رحمه الله.

كما استقبل سعادة الشيخ سليمان بن سالم المحروقي والي الخابورة أمس جموع المعزين من كبار المسؤولين والمشايخ والرشداء وأبناء الولاية والمقيمين في وفاة فقيد الخليج 365 والأمة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب جموع المعزين عن بالغ أحزانهم وصادق مواساتهم سائلين المولى ـ جلّت قدرته ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخله فسيح جناته.

* جنوب الباطنة

كما استقبل أمس سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة بمعيته الشيخ قاضي المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة المعزين من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب الفضيلة والشيوخ ومديري العموم وأعضاء المجلس البلدي والرشداء والاعيان وعدد كبير من المواطنين والمقيمين بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

حيث تبادل سعادة الشيخ والي المصنعة التعازي مع المواطنين والمقيمين داعياً الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يتغمد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بواسع رحمته وأن يدخله في جنات النعيم، وقد رفع سعادة الشيخ والي المصنعة أجمل التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم نيابة عن شيوخ ورشداء وأعيان الولاية والمواطنين صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً بمناسبة تنصيبه سلطاناً للبلاد.

* محافظة البريمي

استقبل سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي أمس جموع المواطنين والمقيمين المعزيين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

حيث قدموا التعازي والمواساة الى أبناء الشعب العُماني متضرعين الى الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

* محافظة الداخلية

وقد استقبل سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي والي ولاية الحمراء بمكتبه أمس جموع المعزين من المشايخ والرشداء والاهالي الذين قِدموا من مختلف أرجاء الولاية لتقديم واجب العزاء والمشاركة بأحزانهم في فقيد عمان الكبير والأب الحاني المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد ـ طيب الله ثراه ـ متضرعين إلى الله عزوجل بأن يدخله جنات الخلد.

وقد تبادل سعادته التعازي والمواساه مع أبناء هذه الولاية داعياً أن يتغمد جلالته بفيض رحمته ويكلؤه في نعيم جناته ويلهم أبناء شعبه الصبر في مصابهم الكبير، معبراً سعادته بأن عمان في أيادٍ أمينة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه امتدادا لسيره فقيد عمان الذي أسس دوله الموسسات الحديثة.

وفي ولاية بهلاء توافد يوم أمس المواطنون والمقيمون بولاية بهلاء لتأدية واجب العزاء في فقيد عمان الكبير المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

حيث كان في استقبالهم بالقاعة المتعددة الاغراض بمكتب والي بهلاء سعادة الشيخ علي منصور بن ناصر البوسعيدي والي بهلاء وعدد من الشيوخ والرشداء واعيان والمسؤولين وأعضاء المجلس البلدي، وتزاحمت الجموع المعزية في مشهد حفّته مظاهر الحزن والاسى على الفقيد العزيز على قلب كل مواطن عماني.

وتبادل سعادة الشيخ الوالي والجموع من المعزين عبارات التعازي متذكرين مناقب الراحل الكبير ومنجزاته العِظام على امتداد العقود الخمسة الماضية والتي مضت بعمان الى مصاف الدول المتقدمة داعين المولى ـ جلّت قدرته ـ أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، ومؤكدين المضي خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ـ حفظه الله ورعاه ـ لتواصل عمان مسيرة الخير والنماء التي اختطها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله.

كما استقبل الشيخ سيف بن حمود البوسعيدي نائب والي سمائل بقاعة مكتب والي سمائل صباح أمس جموع المواطنين والمقيمين بولاية سمائل الذين توافدوا لتقديم العزاء في وفاة المغفور له باذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد أعرب المواطنون الذين قدموا من مختلف القرى التابعة لولاية سمائل عن حزنهم الشديد للمصاب الجلل في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ داعين الله عز وجل المغفرة والرحمة لفقيد عمان وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

كذلك استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي إزكي بمكتبه صباح أمس وبحضور الشيخ نائب والي إزكي جموع المعزين من ابناء الولاية المعزيين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

حيث توافد المواطنين من كافة قرى ومناطق الولاية مبتهلين الى الله تعالى بالدعاء ان يغفر لجلالة السلطان قابوس ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة ويجزيه عنا خير الجزاء.

وفي ولاية منح استقبل أمس الشيخ محمد بن علي آل حمودة نائب والي منح بالقاعة المتعددة الأغراض بمكتب والي منح بمحافظة الداخلية جموع المعزين من الشيوخ والمواطنين والمقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد رفع المعزون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يغفر ويرحم جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ويدخله فسيح جناته ويسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

* جنوب الشرقية

كما استقبل سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور يوم أمس بمكتبه جموع المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق ونيابات وقرى الولاية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور بإذن الله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ طيب الله ثراه.

حيث كان في استقبال المعزين على جانب سعادته نواب الولاة بصور ونيابتي طيوي ورأس الحد وبحضور مشايخ وأعيان الولاية والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة قدموا خلالها تعازيهم داعين المولى عزوجل أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

كما أقيمت في عدد من جوامع ومساجد ولاية صور ونياباتها وقراها صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ داعين الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وان يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

كما استقبل أمس سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني والي الكامل والوافي بمكتبه المواطنين المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، حيث رفع المعزين اكفهم إلى الله متضرعين له أن يغفر لجلالة السلطان قابوس وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء .

وفي ولاية جعلان بني بوحسن استقبل أمس سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي ولاية جعلان بني بوحسن بمكتبه المواطنين المعزين في وفاة المغفرة له بأذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه وتغمده بواسع رحمته ومغفرته واسكنه فسيح جناته، حيث رفع المعزين اكفهم إلى الله أن يجعل قبر جلالة السلطان قابوس روضة من رياض الجنة ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.

كما استقبل أمس سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له باذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وذلك بمكتب والي مصيرة، داعين المولى عزوجل لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

* شمال الشرقية

وقد أقام أهالي ولاية القابل صباح أمس مجلساً للعزاء وذلك بمكتب والي القابل لتبادل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وكان في استقبال المعزين لدى وصولهم مجلس العزاء سعادة الشيخ الدكتور سيف بن مهنا الهنائي والي القابل، حيث توافدت أعداد غفيرة من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية ومن كافة قرى وبلدات الولاية إلى مجلس العزاء لتبادل عبارات التعازي والمواساة على المصاب الجلل في فقدان عزيز لديهم أفنى عمره في بناء الخليج 365 ورفعة شأن المواطن العماني في مختلف نواحي الحياة أينما حلّ في ربوع الخليج 365 الغالي، معربين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره عن حزنهم العميق على رحيله وتعازيهم الصادقة للعائلة المالكة الكريمة وكافة أفراد الشعب العماني.

وقد أعرب سعادة الشيخ الدكتور سيف بن مهنا الهنائي والي القابل عن مشاعره في هذا المصاب الجلل قائلاً: كان فجر الحادي عشر من يناير 2020 فجراً عصيباً على أبناء عمان خاصة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، بل وكافة دول العالم قاطبة، لأن رحيل حكيم العرب الوالد المفدى المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد كان صدمة كبيرة للجميع إلا أننا لا نملك من القول إلا كما يقول الصابرون المحتسبون الأمر لله (إنا لله وإنا إليه راجعون)، وإن كانت الروح الطاهرة لجلالته رحلت لجوار ربها ولكن هو باقٍ معنا بحكمته التي رسخها في نهج كل عماني، وبمبدأ السلام الذي أسسه طريقاً لنا نسلكه ونقتفي أثره، وهو باق في أنفاس عمان التي أرسى دعائمها قوية متأصلة لتستقبل نبأ رحيل روحه الطاهرة بثبات، ومن هنا أتقدم بخالص التعازي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – سائلاً المولى ـ جلت قدرته ـ أن يعينه على الأمانة التي حمله إياها واختاره لإكمال مسيرتها سلطاننا الراحل ليكون خير خلف لخير سلف بعون الله، معاهدين الله والوطن والسلطان بأن نكون جند عمان الأوفياء وماضون خلف القيادة الحكيمة لمولاي السلطان هيثم بكل عزم وثبات، كما ارفع التعازي لجميع أفراد الأسرة الحاكمة وكافة أبناء عمان الأوفياء سائلاً الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

وفي وادي بني خالد استقبل سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي ولاية وادي بني خالد صباح أمس المواطنين والمقيمين من قرى ومناطق الولاية المختلفة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وذلك بمكتب والي الولاية .

حيث قدموا أحرَّ التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، معبرين له عن بالغ الحزن وصادق المواساة في فقيد عمان الجلل متضرعين الى الله أن يتغمده بالرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته.

* محافظة الظاهرة

استقبل أمس سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وسعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم بن عبدالله الاسحاقي والي عبري بمكتب والي عبري جموع المعزين من شيوخ ورشداء وأعيان ومسئولي المؤسسات من مدنيين وعسكريين وأهالي ولاية عبري لتقديم العزاء الواجب في فقيد الخليج 365 الكبير وباني نهضته جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله تعالى وطيب ثراه.

وقدّم سعادة الشيخ محافظ الظاهرة وسعادة الشيخ الدكتور والي عبري وجموع المعزين خالص تعازيهم القلبية ومشاعر أحزانهم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والأسرة المالكة الكريمة وحكومته الرشيدة في المصاب الجلل رافعين أكف الضراعة والدعاء للمولى عزوجل أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً وأن يجزيه خير الجزاء والثواب والمنزلة العالية على ما قام به من عمل وثاب ارتقى به عمان الى مراتب العلا من الحضارة والتقدم والازدهار وما تحقق خلال مسيرته من نهضة وتنمية شاملة في كل المجالات الحياتية وتطورها ورقي وإسعاد أبنائها مجددين العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والسير خلف قيادة جلالته الحكيمة نحو مواصلة درب المسيرة والعطاء والعمل على تحقيق المجد والتقدم والازدهار لبناء عمان الابية والذود عن الخليج 365 والمحافظة على مكتسباته.

وفي ولاية ينقل استقبل أمس سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل أهالي الولاية والقرى التابعة لها والمسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية المعزين والمقيمين من الجاليات العربية الموجودة في الولاية في فقيد الخليج 365 الغالي المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه وجعل مثواه الجنة.

حيث قدموا التعازي والمواساة للأسرة المالكة الكريمة والى ابناء الشعب العُماني متضرعين الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، كما أعرب الأهالي وأبناء الولاية عن ولائهم وإخلاصهم لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ حفظه الله ورعاه.

أما في ولاية ضنك فقد استقبل أمس سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك وبحضور الشيخ سعيد بن محمد الراشدي نائب والي ضنك جموع المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

حيث توافد المواطنون من كافة بلدات وقرى الولاية مبتهلين الى الله تعالى بالدعاء أن يغفر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ويدخله فسيح جناته.

كما استقبل سعادة نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي محوت صباح أمس جموع المعزين من المواطنين والمقيمين بولاية محوت بمحافظة الوسطى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه.

وقد رفع جموع المعزين أكف الدعاء سائلين الله العلي القدير أن يتغمد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين.