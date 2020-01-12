مفكر بحجم أمة

في المحليات 13 يناير,2020 نسخة للطباعة

ودعت عُمان أمس الأول مؤسس أركانها الحديثة، المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حيث توجت رسالته السامية بالعديد من الرؤى والأهداف على مختلف الأصعدة والتي كانت لبناتها الأولى تقتضي العمل على تفعيل دور إنسان عمان العظيم، في كل بقعة على أرض السلطنة الحديثة، بدأت تلك اللبنات برسوخ وارف العطاء حيث التعليم في مساراته المتعددة والتأكيد المباشر على المقولة (سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة)، وهذا ما أنتج ـ وفي مرحلة قصيرة جدا ـ جيلا محبا للعلم والمعرفة، باحثا عن كل ما هو جديد في عالم تتسارع خطواته نحو الابتكار والتجديد، مهد ذلك بكل سهولة ويسر وانطلاقا من فكر المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، إلى تأسيس المناخات الفكرية الثقافية العميقة المتعددة في السلطنة، فكانت ذات أهمية بالغة لديه، وهذا ما أكدته خطاباته السنوية التي كنّا نتسمر لمشاهدتها خلف شاشات التلفاز، أو الاستماع إليها من خلال المذياع حسب الظروف المتاحة للمتابعة آنذاك. كانت خطابات جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، ذات بعد إنساني ثقافي وفكر نيّر، فلم يكن يتحدث عن التاريخ إلا بحقيقة المفكر، الذي دائما ما يقدم رؤية بالغة في العمق، تجعل من يستمع إليها في وفاق مع البحث والتقصي والتأكيد ما جادت به تلك الخطابات السامية، فالتاريخ في نظر المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حدث يجب الوقوف عنده وتمحيص كل مقتضاياته، وعدم الأخذ به إلا من مصادره المؤكدة التي ترسخ حيثياته ، كثيرة تلك الخطابات التي بدأت منذ تأسيس عُمان الحديثة، مرورا بشواهد الشورى وهو يلتقي بالمواطنين في ولاياتهم من مسندم إلى ظفار، ففي تلك الأحاديث تجد الرسوخ في عمق العبارات والرسالات السامية الهادفة والتي تشكل مدرسة علمية تسبق الأحداث التي نشهدها والتطور بسنين.

ولو أردنا على سبيل القول التركيز على رؤية المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، على المستوى الفكري والثقافي الإنساني وكيف أراد له أن يكون، فقد أنشأ برؤية المفكر ومن خلال مرسوم سلطاني في 10 إبريل 1976م، وزارة للتراث القومي، وفي 22 مايو 1979م تم نقل اختصاصات الثقافة من وزارة الإعلام والثقافة، إلى وزارة التراث القومي والثقافة، وفي 14 من فبراير سنة 2002م، صدر مرسوم سلطاني ينص بتعديل مسمى الوزارة إلى “وزارة التراث والثقافة”، كل ذلك من أجل خدمة الثقافة والوعي الإنساني العماني، والنهوض بتاريخ ضارب في العمق أسسته عظمة إنسان عُمان الماجد الأبي عبر قرون ماضية، مرورا بتأسيس الأوركسترا في سبتمبر عام 1985م، أضف إلى ذلك دار الأوبرا السلطانية مسقط، وهي أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي، حيث أمر المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد ، ببنائها في عام 2001م، وافتتحت في 12 أكتوبر 2011، مرورا بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب والتي أعلن عنها عام 2012م والتي جاءت منطلقة من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد البالغ بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي للسلطنة. مرورا بالكراسي السلطانية والكثير من الأعمال والبرامج التي قدمها للعالم وخدمت الثقافة برؤية السلطان المفكر.

لقد نقل الذين التقوا بجلالة السلطان قابوس، عمق رؤيته للأحداث من حوله وقراءاته الخاصة فيما يتعلق بكل ما يهم الأمة من مشرقها إلى مغربها، مرورا بواقع المنطقة التي ظلت ولا تزال مستعرة ـ بينما بقيت عُمان بفضل الله ورؤيته الحكيمة واحة آمنة، وهذا ما سجله الصحفيون والكتاب من مختلف دول العالم، من خلال اللقاءات المباشرة التي كانت تجرى مع جلالته أو من خلال الكتّاب الذين تحدثوا عنه في كتبهم التي ألفوها في ذات السياق.

الأحداث كثيرة التي جعلت من المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور خلال الـخمسين سنة الماضية، بأن يكون مفكرا بحجم أمة، فقد رحل وترك إرثا ثقافيا معرفيا رائدا، ومرجعا إنسانيا عظيما ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

خميس الصلتي