لسان الأجداد

ألم الفراق ينخر بقلوبنا ليل نهار، والوجع يحاصر مشاعرنا المكتضة بالفقد والحزن، وهناك الكثير من اللحظات التي نعيشها في جلباب الانكسار، كل ما ذكر من وصف يعيشها كبار السن في ربوع السلطنة بهذا الوقت المفعم بمرارة رحيل من نحب، ولحظة انقسام وفراق رموش العين عن بعضها البعض.

أمد بصري وأطلق سراح عيني، أناظر بعيونهم وأتأملها وأقرأ محاور عديدة لقصص الماضي، وقصص الأسود والأبيض بذاكرتهم المتلطخة بهموم الأمس، وكيف تبدل حالهم المتعب إلى حاضر تغلفه الابتسامة والرضا، وبدواخلهم لهيب مقارنات الماضي والحاضر، وكيف تحول هم الأمس إلى سعادة بوجود رجل السلام صاحب الجلالة السلطان قابوس ولسان حالهم يقول شكراً بحجم السماء واتساع الأرض، على كل ما قدمته لعُمان ولهذا الشعب المخلص الأبي، الذي يتحلى بالشجاعة والحكمة والسمو، أنت يا قابوس من عزز بدواخلنا حب الأرض والوطن، أنت وثقت علاقتنا ببعضنا البعض، بعيداً عن المذاهب .. وغيرها، أنت السراج المنير الذي طلَّ علينا من سنة سبعين المجيدة، أنت للسلام تعريف، وللحكمة مرجع، ولسماحة الوجه ملاذ، لكل مواطن ذاق من مرارة ماضي ما قبل السبعين.

كل ما بهذا الخليج 365 اليوم يعيش النقص والحسرة، وأنا أعبر بين الطرقات في دروب الحارة أسمع أنين كل من حولي، وأشم راحة بيوت الطين التي تعصف بذاكرتي إلى الماضي وإلى الطفوله بحلوها ومرها وتتردد لمسامعي مفردات الأجداد وهم يقولون: (أنتم في نعمه يا أبنائي) بعهد قابوس، نحن يا أبنائي من ذقنا من مرارة الغربة كأساً أكثره علقم، مهما أكرمنا موطن الاغتراب، ولكن نبقى غرباء متحفظين لكي نحافظ على مصدر رزقنا بالغربة، نحن من عانق الغياب كرهاً لكسب قوت يومنا.. نحن من فقد أهله وأحبابه والبعض من اختارهم الله ونحن بعيدون عنهم ولم نراهم لأشهر.. نحن من نكتب المراسيل ونبعثها مع كل مسافر عبر البحر ليطمئن أهلنا بأننا بخير، ونحن عكس هذا.

إن أكثر جلسات أجددانا يرددون هذه العبارة: (أنتم في نعمة يا أبنائي).. أنتم ينيركم (قبس) قابوس فاعبروا بطرقات الخير الوفير والنعم الخالدة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

خالد بن خليفة السيابي

من أسرة تحرير (الخليج 365)